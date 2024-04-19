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华为ICT大赛2023—2024亚太区总决赛颁奖典礼在雅加达举行

2024年04月19日11:08 | 来源：人民网-国际频道
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东盟秘书长高金洪为获得“网络赛道”大奖的印尼万隆理工学院学生颁奖。人民网记者 曹师韵摄
东盟秘书长高金洪为获得“网络赛道”大奖的印尼万隆理工学院学生颁奖。人民网记者 曹师韵摄

人民网雅加达4月18日电 （记者曹师韵）4月18日，由华为和东盟基金会联合举办的华为信息与通信技术（ICT）大赛2023—2024亚太区总决赛颁奖典礼在雅加达东盟总部举行。今年的区域赛以“连接、荣耀、未来”为主题，吸引了来自亚太14个国家和地区的6400余名学生踊跃参与。东盟秘书长高金洪、印尼常驻东盟代表德里·阿曼及部分国际组织代表出席典礼。

菲律宾宿务理工大学获得“创新赛道”大奖，印尼万隆理工学院在“网络赛道”拔得头筹，“云赛道”大奖授予新加坡理工学院，来自菲律宾的信息和通信技术学院在新增的“计算赛道”中成为地区冠军。此外，来自马来西亚、泰国、文莱、柬埔寨、老挝、越南、孟加拉国、斯里兰卡、中国香港、澳门等国家和地区的16支队伍分别获得4个赛道的一、二、三等奖。获奖者将代表亚太地区参加将于5月在深圳举行的华为ICT大赛全球总决赛。

阿曼表示，随着科技的快速发展和对数字专业知识需求的不断增长，培养年轻一代的数字技能对发展数字经济至关重要。

东盟基金会执行董事皮蒂·斯里桑南强调了数字素养的重要作用：“数字素养与技能符合东盟和亚太地区发展需求，对推动经济增长、提升全球竞争力有重要作用。”

华为亚太地区部总裁林柏枫表示：“我们希望与政府、工业界和学术界合作伙伴一起，培养亚太地区未来的领导者、实践者和创新者。”

华为ICT大赛于2016年开始举办，今年是亚太地区的第八届赛事，旨在增强在校学生的ICT知识和实践技能，提供良性竞争和思想交流的平台。华为计划到2025年在全球范围内建立500所ICT学院，培养超过20万名学生。

(责编：燕勐、刘慧)

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