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中国京东方越南智慧终端二期项目举行开工仪式

2024年04月19日11:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴地头顿4月18日电 （记者杨晔）4月18日，中国京东方科技集团越南智慧终端二期项目开工仪式在越南巴蒂头顿省富美市举行。作为京东方首个海外自主投建的智慧工厂，该项目总投资20.2亿元人民币，主要生产电视、显示器及电子纸等产品，预计2025年量产。京东方科技集团董事长陈炎顺，越南巴地头顿省人民委员会主席阮文寿，京东科技集团总裁高文宝等中越两国各界嘉宾代表300余人出席仪式。

中国京东方科技集团董事长陈炎顺（左五），越南巴地头顿省人民委员会主席阮文寿（左六）等中越两国代表为京东方越南智慧终端二期项目动工培土。中国京东方科技集团供图

中国京东方科技集团董事长陈炎顺（左五），越南巴地头顿省人民委员会主席阮文寿（左六）等中越两国代表为京东方越南智慧终端二期项目动工培土。中国京东方科技集团供图

陈炎顺在致辞中表示，越南是京东方海外布局的战略要地，越南智慧终端二期项目将打造年产300万台电视、700万台显示器及4000万电子纸等智慧终端的智能工厂。项目建成后将直接促进越南本地上下游产业发展，创造约4000个就业机会，促进越南当地经济发展。可有效满足亚太、欧盟及北美市场对电视、显示器等终端产品的需求，为全球客户提供更具竞争力的终端产品和优质高效的服务。

阮文寿在致辞时表示，京东方科技集团是有全球影响力的中国高科技企业。京东方越南智慧终端二期项目的开建将有利于深化中越两国科技领域合作，促进越南巴地头顿省经济社会发展。为深化两国各领域务实合作，构建高质量的全球合作产业生态贡献力量。

(责编：燕勐、刘慧)

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