人民网巴黎4月18日电 （记者于超凡）湛蓝天空下，奥运五环连接起北京天坛和巴黎埃菲尔铁塔，翱翔的白鸽身上用中英法等5种文字书写着“世界”一词……这幅由青少年绘制的彩笔画，展示于联合国教科文组织总部大厅走廊内，表现了对文明交流、共筑美好未来的期盼。

由中国国务院新闻办公室、联合国教科文组织、中国联合国教科文组织全国委员会共同主办的“文明交流互鉴理念国际研讨会”15日在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举办。会场外，“未来世界”国际青少年绘画展描绘着青少年眼中文明互鉴、百花齐放的多彩世界；会场内，专家学者齐聚一堂，围绕“文明交流互鉴与人类共同愿景”这一主题展开探讨，中国为促进文明交流互鉴所发挥的积极作用受到与会人士广泛称赞。

中宣部副部长张建春在研讨会开幕致辞中表示，10年来，文明交流互鉴理念的内涵和外延不断拓展、广泛传播，为增进全人类共同利益提供了中国智慧、中国方案。中国积极践行文明交流互鉴理念，与包括联合国教科文组织在内的各方通力合作，取得了务实成效，共同促进了不同文明间的交流对话。

联合国教科文组织副总干事曲星回顾《信使》杂志前主编爱德华-格里桑的理念，实现人类文明的共同愿景，即是发展共同的人性，发展“全天下”。“今天，《信使》一如既往，将继续为来自世界各地的知识分子、专家和艺术家提供交流的平台。”

文明之约，应者云集。中国秉持与倡导的平等、互鉴、对话、包容的文明观，与联合国教科文组织的理念相契合，得到广泛支持与响应。回首10年历程，文明交流互鉴理念的“大树”已经枝繁叶茂、硕果累累。

参加研讨会的联合国教科文组织跨文化对话部门项目专员尤安·麦克韦－琼斯表示，对话是学习互鉴的手段，有助于建立信任与合作。当今世界面临气候变化、地区冲突和数字治理等诸多挑战，文明对话可以成为有效应对上述挑战的工具。尽管保护主义言论甚嚣尘上，但各种文化仍然通过数字技术互联互通，日益融合，跨文化合作正在推动创造性的表达。

作为历史上不同文化交流的成功实践，论坛期间还举办了一场主题为“丝绸之路：人类文化交流的璀璨乐章”的分组讨论。参加讨论的、曾参与中国申遗工作的国际古迹遗址理事会世界遗产高级顾问苏珊·德尼尔说，几个世纪里，不同民族、不同文化通过古代丝绸之路保持着和谐的关系，这对当今世界依然具有启示意义。

敦煌研究院学术委员会主任委员赵声良介绍说，敦煌作为古代丝绸之路上的交通要道，各种文明和文化在这里交流融合。历史证明，丝绸之路上的文明交流不仅使中国的文化得到发展，中亚、西亚的各国文化同样得到了发展。

研讨会上，获“丝绸之路青年学者资助计划”资助的中外青年学者以视频形式分享各自对促进文明交流互鉴的见解，共同发出践行文明交流互鉴理念的全球青年倡议。

活动当天，配套举办了《信使》历史回顾展、“中华文化·雅集”展览及招待会。中外嘉宾共同观看由五洲传播中心、联合国教科文直属协会、法中文化艺术交流中心与联合国教科文组织下设国际文化交流协会共同主办的“未来世界”国际青少年展演活动；参观书法和绘画艺术，剪纸、衍纸、古琴等非遗项目，以及中国博物馆系列文创产品；欣赏由中法儿童合唱团、法国歌唱家、中国舞艺术家、世界武术冠军和中国民乐演奏团体联袂带来东西交融的文艺节目；品尝闽菜、晋菜、景迈山普洱茶等中国各地特色美食，感受中华文化的深厚底蕴与非凡魅力。

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