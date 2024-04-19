人民网联合国4月18日电 （记者李志伟）4月18日，美国在联合国安理会否决了一项关于巴勒斯坦申请成为联合国正式会员国的决议草案。

当天下午，由15个成员组成的安理会对一项建议联合国大会批准“巴勒斯坦成为联合国会员国”的决议草案进行投票。草案获得12票赞成，美国投了反对票，另有2票弃权。由于常任理事国美国行使了否决权，草案未能通过。

4月18日，纽约联合国总部，在安理会就巴勒斯坦成为联合国会员国决议草案进行表决时，美国常驻联合国副代表罗伯特·伍德举手投反对票。人民网记者 李志伟摄

该决议草案是安理会历史上最短的决议草案之一。决议草案由阿尔及利亚提出，建议接纳巴勒斯坦为联合国会员国。巴勒斯坦于4月2日向秘书长提交了一份请求，要求重新考虑其2011年提出的成为联合国会员国的请求。自2012年以来，巴勒斯坦一直是联合国观察员国。

根据《联合国宪章》，联合国接纳新会员国，需经安理会推荐，由联合国大会作出决定。一项决议草案要获得通过，安理会必须至少有9个成员赞成，并且中国、法国、俄罗斯、英国和美国五个常任理事国任何一国不得使用否决权。

4月18日，安理会投票现场，12个成员投赞成票。人民网记者 李志伟摄

中国常驻联合国代表傅聪表示，中方对美国的决定感到十分失望。独立建国是巴勒斯坦人民几代人的夙愿，正式加入联合国则是这一历史进程关键一步。当前与以往任何时候相比，接纳巴勒斯坦成为联合国正式会员国都更具紧迫性。历史车轮滚滚向前，时代大势不容抗拒。

傅聪表示，我们相信，总有一天巴勒斯坦国将在联合国享有同其他所有会员国同等的权利，巴勒斯坦和以色列作为两个国家可以比邻而居、和平共处，巴勒斯坦人民和以色列人民都过上安宁、幸福的生活。“为了这一天早日到来，中方将继续作出不懈努力，发挥建设性作用。”

4月18日，联合国总部安理会投票现场。人民网记者 李志伟摄

美国常驻联合国副代表罗伯特·伍德说，关于申请者是否符合被视为一个国家的标准，还有一些悬而未决的问题。他说:“这次投票并不反映对巴勒斯坦建国的反对，而是承认只能通过巴以双方的直接谈判才能实现巴勒斯坦建国。”

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾说，这是美国自巴以在加沙地带军事冲突开始以来第五次否决安理会决议。美国“再次展示了他们对巴勒斯坦人的真实想法”。他说，目前，国际社会绝大多数成员支持巴勒斯坦成为联合国正式成员国的申请，“美国代表团今天使用否决权是阻止不可阻挡的历史进程的无望努力。华盛顿实际上处于完全孤立状态，投票结果不言自明”。

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