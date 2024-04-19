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中国驻英国大使郑泽光访问诺丁汉大学

2024年04月19日10:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网考文垂4月18日电 （郭锦标）当地时间4月17日，中国驻英国大使郑泽光访问诺丁汉大学。大使夫人华梅、使馆教育公参张晋、新闻公参毕海波、政务参赞孔祥文等参加。

座谈会现场，郑泽光大使看望慰问中国留学生代表。人民网 郭锦标摄

座谈会现场，郑泽光大使看望慰问中国留学生代表。人民网 郭锦标摄

郑泽光在会见诺丁汉大学校长谢尔·韦斯特教授时指出，中国高度重视教育和科技事业，鼓励中国高校与国外高校积极开展交流合作。他表示，诺丁汉大学长期重视对华合作，宁波诺丁汉大学创立20年取得了巨大成功，诺丁汉大学与中国其他高校的合作成果丰硕。事实表明，中英教育合作给双方都带来了实实在在的利益。希望诺丁汉大学与中国高校进一步拓展教学科研合作，为中英青年互学互鉴、共同成长创造更多机会。

座谈会现场，郑泽光大使看望慰问中国留学生代表。人民网 郭锦标摄

座谈会现场，郑泽光大使看望慰问中国留学生代表。人民网 郭锦标摄

韦斯特校长欢迎郑泽光一行访问诺丁汉大学。她对该校近年来与中国高校合作取得的成果表示满意，认为双方可在共同感兴趣的更多领域深化合作，并欢迎中国留学生继续到诺丁汉大学学习深造。

访问期间，郑泽光看望慰问了中国留学生代表并同他们进行了座谈交流。

(责编：燕勐、刘慧)

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