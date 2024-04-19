人民网亚的斯亚贝巴4月18日电 （记者黄培昭）由埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴驱车西行，约莫一个半小时后，来到奥罗米亚州安博地区的霍雷塔小镇。小镇上有一个“霍雷塔职业教育学院”，中国援助埃塞俄比亚的农业职教项目所在地之一，便位于这个学院内。

从左至右：田巧珍、彭大军、张茂清。人民网记者 黄培昭摄

据中国援埃塞农业职教项目协调员、总负责人彭大军介绍，目前，中国在霍雷塔职业教育学院任教的教师有两人，分别是来自湖南韶山农业农村局的高级农艺师张茂清，以及来自山西大同大学的讲师（博士）田巧珍。

张茂清高级农艺师正在向学生们授课。人民网记者 黄培昭摄

张茂清正在植物科学系的实验室给当地学生们上课，授课的内容是如何防治植物的病虫害。学生们全神贯注地听讲，并认真做着笔记。田巧珍则在动物系的实验室里做着有关孵化小鸡的实验，孵化器也由中国生产提供，可以孵化出数千只小鸡。动物实验室里，还有许多牛、马等动物的模型样本。

来自大同大学的田巧珍老师在动物实验室。人民网记者 黄培昭摄

动物系主任阿巴拉·谢法鲁告诉人民网记者，中国教师把先进的技术带到了埃塞俄比亚，带到了霍雷塔职业教育学院，让他们受益匪浅。植物科学系主任赛伯卡·阿杜格纳连连点头，深以为然，他说，中国老师把越来越多的农业先进技能、农业经验等毫不保留地传授给埃塞俄比亚人，令人尊敬和点赞。

中国援助埃塞俄比亚农业职教项目总负责人彭大军介绍说，项目实施以来，在中国农业农村部、商务部、国家国际发展合作署和中国驻埃塞使馆的支持下，累计已派遣524人次农业专家赴埃塞俄比亚教学，培训当地教师、学生、农技人员近10万人次，为该国建立起较完整的职教体系和人才梯队，为埃塞俄比亚职教事业发展奠定了坚实基础，学员遍布埃塞农业系统重要岗位，成为该国农业发展骨干力量。

“本学年共派出18名中国老师，分别在Alage、 Holeta 、Adayta、 Mizan、Sodo五所农业职教学院执教，专业涉及作物栽培、园艺、畜牧、兽医、水产、蚕桑、灌溉等专业，5个多月来，参与当地的模块理论教学、实践教学、教师培训、试验示范等多方面工作，弥补了小鸡孵化、养猪、养鱼、修蹄、蚕丝加工、大田植物保护、蔬菜种植、小规模灌溉等方面实践操作的短板，在当地产生了良好的示范效果，学生操作技能明显提高；同时中方邀请了职教学院校长及教师共12名前往中国短期培训学习，项目实施单位袁隆平农业高科技股份有限公司组织援助的第一批物资已抵达埃塞俄比亚。”彭大军介绍说。

援埃农业职教项目总负责人彭大军向记者介绍优质玉米品种。人民网记者 黄培昭摄

在霍雷塔职教学院的一块田地里，郁郁葱葱、长势喜人的玉米引起了记者的注意。院长穆努革塔带着人民网记者来到这块玉米田，他赞赏有加地说，这是中国农业专家培育出来的优良品种。中国农业教师在实习教学的活动中，已经把国内新育成的6个玉米新品种引进到了埃塞。这些品种具有产量高、品质优、抗病虫害强和抗逆性明显等明显优势。经与埃塞俄比亚劳工部商讨，决定把在职教项目上初步试验的新成果，转交到埃塞俄比亚农业部，由农业部继续进行大面积示范和推广。

穆努革塔强调说，他和学院十分感谢中国老师的无私奉献，她们克服种种困难来到异国他乡，把中国技术、中国智慧带到了埃塞俄比亚，使越来越多的埃塞人得到裨益。

前总统穆拉图会见中国援埃农业职教项目协调员彭大军。项目组供图

埃塞前总统穆拉图对中国教师的赞扬信。人民网记者 黄培昭摄

埃塞俄比亚前总统穆拉图·特消梅曾亲切会见过彭大军，并对援埃农业职教项目的老师们写下如此赞语：“中国农业教师是埃中两国人民友好的使者，是埃中两国政府合作的桥梁。”

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