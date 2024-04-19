活动现场。人民网记者 黄炜鑫摄

人民网内罗毕4月18日电 （记者黄炜鑫）由江苏省人民对外友好协会和爱德基金会共同主办的“国际活水行动”启动仪式18日下午在肯尼亚首都内罗毕举行。江苏省委常委、常务副省长马欣，肯尼亚国民议会议员帕萨莉斯出席活动。

马欣在致辞中表示，“国际活水行动”是江苏通过社会力量助力“一带一路”国家提升民生福祉的重要举措。江苏将以落实全球发展倡议为战略引领，以高质量共建“一带一路”倡议为实践平台，以务实民生合作架起江苏和“一带一路”国家民心相通的桥梁。

帕萨莉斯在致辞中说，“一带一路”合作为肯尼亚国家发展和经济繁荣提供了强大支持。她感谢江苏省在肯尼亚开展“国际活水行动”，造福千千万万的肯尼亚人民。

据悉，“国际活水行动”由江苏省人民对外友好协会支持，爱德基金会组织实施，2023年被列入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单。该项目旨在为发展中国家无法获得安全饮用水的村落、社区、学校提供支持，帮助他们获得便捷的饮用水和生活用水设施，协助建立可持续的水管理机制。同时，希望通过宣传引导，加深人们对全球范围内水危机的认识，鼓励更多人采取行动，帮助发展中国家和地区解决用水问题。

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