新华社意大利米兰4月18日电 通讯｜“中国周”亮相米兰设计周

新华社记者任耀庭

2024年米兰设计周正在意大利米兰举行。今年设计周期间首次举办“中国周”活动，中国元素吸引全球观展者目光。

“中国周”展区位于米兰有轨电车厂旧址，占地面积数百平方米。据“中国周”发起人、米兰中国设计中心主任米凯莱·布鲁内洛介绍，此次活动吸引了65个品牌、7所中国和意大利的大学参展，中国元素在米兰设计周的曝光度达到历年最高。

中国美术学院社会美育学院教师虞婷携两件“儿童设计师”作品参展。其中，环保装置互动作品《生命之色》由云南山区400多名师生共同创作，吸引许多意大利孩童嬉戏玩乐；另一件展品《生境链》集合了中国学生手工制作的濒危动物模型，表达对保护生物多样性的重视。

虞婷说：“‘中国周’是非常好的平台，让我们将儿童设计作品和创作理念呈现在时尚之都米兰，在国际舞台展现创新的美育形式，展示中国文化的魅力。”

在另一个展柜前，一对意大利老年夫妇被北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”的龙年特别款“龙墩墩”迷住。妻子玛格丽塔说，她对中国文化十分感兴趣，“中国周”展出的精美设计品让她迫不及待想去中国看看。丈夫马尔科说，今年中国设计展区的新潮文化、科技产品极具吸引力。

首届米兰设计周“中国周”活动由米兰中国设计中心、北京国际设计周联合主办，于4月15日至21日在米兰保罗·萨尔皮街区举行。保罗·萨尔皮街区是欧洲著名华人街，此次为配合“中国周”活动而精心装饰，在入口立起拱门，以大熊猫、龙、竹简等中国元素点缀，为“中国周”“引流”。

布鲁内洛告诉记者，近年来中国设计的理念和质量不断提高，创新成为意中设计合作领域的新主题。他认为，首届“中国周”将进一步促进意中文化交流。

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