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中国驻瑞典大使：中国经济转型升级为中瑞合作共赢开辟了新天地

2024年04月19日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩4月18日电 （记者殷淼）4月18日，中国驻瑞典大使崔爱民在瑞典媒体《新日报》发表题为《中国新质生产力为世界带来新机遇》的署名文章，介绍中国科技创新和产业创新的新成就。文章认为，中国“新三样”是中国经济回升向好的生动缩影，中国经济转型升级为中瑞合作共赢开辟了新天地。崔爱民表示，中国诚挚欢迎包括瑞典在内的世界各国搭乘中国高质量发展的快车，分享中国高水平对外开放的机遇，共同奔赴人类美好的未来。全文如下：

随着中国的全国两会成功召开,“老三样”“新三样”等关键词登上媒体热搜。从米兰时装周上波司登3D羽绒摆裙惊艳亮相，到高端智能轿跑阿维塔12闪耀登场；从中国多年来家具出口领跑全球，到晶硅一钙钛矿叠层电池效率刷新世界纪录；从海尔、格力、美的等品牌家电畅销海外，到宁德时代登顶动力电池全球销冠……一系列事实和数据表明了中国外贸出口从服装、家具、家电“老三样”向电动汽车、光伏产品、锂电池“新三样”的华丽转型，体现了中国科技创新和产业创新的蓬勃活力，也展示了中国新质生产力的强劲脉动。

“新三样”的异军突起是中国经济回升向好的生动缩影。在世界经济复苏乏力、地区冲突交织叠加的背景下，中国经济凭借显著的制度优势、超大规模市场的需求优势、产业体系完备的供给优势、高素质劳动者众多的人才优势，持续提升科技创新能力，不断积聚发展内生动力，加快壮大新产业、新模式、新动能，激荡起高质量发展的澎湃春潮。2023年中国GDP 比上年增长5.2%，在主要经济体中名列前茅，对世界经济增长贡献率继续超过30%。今年以来，中国经济基本面持续向好，前两个月全国规模以上工业增加值同比增长7%，社会消费品零售总额同比增长5.5%，制造业投资增长9.4%，货物进出口总额增长8.7%。中国经济成功实现“开门红”，为全年发展和实现5%左右的增速目标奠定坚实基础。

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。中国以高质量发展全面推进中国式现代化，给世界可持续发展带来新机遇。作为世界第二大经济体，中国是世界经济的重要引擎。IMF研究表明，中国GDP每增长1个百分点，将带动其他经济体平均增长0.3个百分点。中国推进高水平对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，稳步扩大制度性开放，缩减外资准入负面清单，落实好全面取消制造业领域外资准入限制，保障外商投资企业国民待遇，为各国企业投资中国创造广阔空间。综合2023年调查数据看，八成以上受访外资企业对中国营商环境评价为“满意”以上，九成以上认为中国市场富有吸引力，近七成看好未来五年中国市场前景。中国还为世界各国提供质优价廉的商品。中国的机电产品、高科技产品、手机、服装等在国际市场畅销，“新三样”出口去年首次突破万亿大关。在瑞典，小鹏、蔚来、领克等品牌中国电动汽车凭借过硬质量、较高性价比和便捷服务，受到消费者追捧和青睐。

中国经济转型升级为中瑞合作共赢开辟了新天地。科技创新和绿色发展是中国“新三样”的亮丽底色，也是21世纪人类文明演进的发展方向。瑞典素有“创新之国”的美誉，在信息通讯、生命科学、清洁能源、高端装备制造等领域具有领先科技优势，也是最早开展环境保护和引入可持续发展理念的国家，拥有无化石钢、氢燃料电池卡车、垃圾回收再利用、可再生能源等先进的环保产品和技术，在绿色低碳发展方面积累了宝贵经验。中瑞友好交往源远流长，经贸关系密切，两国长期保持彼此在亚洲和北欧地区最大贸易伙伴地位。中国以绿色科技创新推进新质生产力发展，同瑞典发展理念契合，产业优势互补，双方合作具有巨大潜力和广阔前景。两国可紧抓时代契机、加强沟通协调，开拓互利共赢的新局面，为两国人民带来更多实实在在的福祉。

“新三样”寓意着新活力和新希望。伴随着中国高质量发展，中瑞之间经贸合作结构不断优化校正，新兴领域合作比重不断扩大，大项目合作亮点纷呈，双方工商界合作热情高涨，中瑞经贸合作有望提速升级。我们要在巩固传统合作领域的同时，积极探索绿色、低碳、环保等新的合作领域，着力推动新能源、新材料、生物制造等领域投资合作，深入挖掘人工智能、大数据等新质生产力领域潜力，为高科技企业特别是中小企业开展绿色发展合作赋能助力，为两国繁荣进步和全球可持续发展作出更大贡献。

中国诚挚欢迎包括瑞典在内的世界各国搭乘中国高质量发展的快车，分享中国高水平对外开放的机遇，坚定信心，团结合作，共同奔赴人类美好的未来。

(责编：燕勐、刘慧)

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