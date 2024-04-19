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第十四届北京国际电影节开幕 中外影人共赴光影盛会

2024年04月19日08:40 | 来源：新华网
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华社北京4月18日电（记者杨淑君）由国家电影局指导，中央广播电视总台、北京市人民政府主办的第十四届北京国际电影节18日晚在北京怀柔雁栖湖国际会展中心开幕。中外影人齐聚一堂，共商电影发展，推动电影文化交流。

4月18日，演员游本昌（前）和胡歌亮相开幕红毯。新华社记者 陈钟昊 摄

第十四届北京国际电影节“天坛奖”国际评委会在开幕式上亮相。塞尔维亚导演埃米尔·库斯图里卡说：“感谢电影让我们相聚在北京，感谢电影让我们的友谊能够跨越山海，紧紧相连。”开幕式上，埃米尔·库斯图里卡还为中国导演张艺谋颁发了组委会特别荣誉奖。

4月18日，第十四届“天坛奖”国际评委会成员费翔在开幕红毯上。新华社记者 陈钟昊 摄

自设立以来，北京国际电影节主竞赛单元“天坛奖”一直秉持多元化的国际视角，以包容的态度迎接世界电影佳作。今年“天坛奖”共收到来自118个国家和地区的1509部长片报名。经过评选，《代课教师》《人生一世》《黎明的一切》《走走停停》等15部作品最终入围，本届“天坛奖”10个奖项将在闭幕式上揭晓。

2024年是中国与巴西建交50周年，本届北京国际电影节邀请巴西作为主宾国。巴西文化部部长玛格丽特·梅内塞斯在视频致辞时表示，此次巴西选送了四部反映文化和地域多样性的作品，“愿大家都能尽享电影这一第七艺术的神奇魅力”。

本届北京国际电影节以“光影互鉴·同道相益”为主题，将组织北京展映、北京策划·主题论坛、北京市场、电影嘉年华、大学生电影节等活动。其中，“北京展映”单元精选250余部中外佳作，将在京津冀地区共27家场地放映800余场。“北京市场”将充分整合国内外电影全产业链优质资源，组织招商展会、项目创投等活动。

4月18日，电影《第二十条》导演张艺谋（右二）和演员马丽（左二）、雷佳音（右一）、刘耀文亮相开幕红毯。新华社记者 陈钟昊 摄

4月18日，短片单元评委会主席焦雄屏（左四）、评委陈宇（左三）、蒋勤勤（左二）、屈楚萧（左一）、许宏宇（右二）、于适（右一）、祖峰（右三）亮相开幕红毯。新华社记者 陈钟昊 摄

4月18日，电影《老枪》导演高朋（左二）和演员祖峰（左一）、秦海璐（右二）、周政杰亮相开幕红毯。新华社记者 陈钟昊 摄

4月18日，电影《末路狂花钱》演员贾冰（左三）等与观众在开幕红毯上互动。新华社记者 陈钟昊 摄

4月18日，第十四届“天坛奖”国际评奖委员会主席埃米尔·库斯图里卡（中）和评委大卫·怀特（左三）、费翔（右三）、杰茜卡·豪丝娜（右二）、卡洛斯·沙尔丹哈（左二）、马丽（左一）、朱一龙亮相开幕式。新华社记者 陈钟昊 摄

(责编：徐祥丽、崔越)

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