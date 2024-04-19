新华社伦敦/华盛顿4月18日电 英国和美国政府18日分别发表声明，宣布对伊朗多名个人和多家实体实施制裁，以回应伊朗日前对以色列发动的报复性打击。

英国政府在声明中说，英国对伊朗7名个人和6家实体实施制裁。此次制裁是与美国协调的一揽子措施，旨在进一步加大对伊朗无人机和导弹行业关键参与者的制裁，并“限制伊朗破坏地区稳定的能力”。制裁措施包括对相关个人实施旅行禁令及资产冻结，对相关实体实施资产冻结。

同日，美国财政部发表声明说，美政府宣布对涉及伊朗无人机项目的16名个人和2家实体，涉及伊朗钢铁产业的5家企业，以及一家伊朗车企实施制裁，并对伊朗采取新的出口管制措施。

美国总统拜登当天发表声明说，此轮制裁目的是追究伊朗日前对以色列发动袭击的责任，制裁目标包括与伊朗伊斯兰革命卫队、伊朗国防部以及伊朗政府的导弹和无人机项目相关联的领导人和实体。

伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑4月1日遭导弹袭击，造成至少13人死亡。伊朗和叙利亚说袭击由以色列发动。伊朗伊斯兰革命卫队14日凌晨发表声明，宣布向以色列目标发射了数十枚导弹和无人机。以色列军方发言人14日说，超过300个无人机和导弹射向以色列，其中“99%”被拦截。（参与记者：孙晓玲、许凤、邓仙来）

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