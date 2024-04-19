新华社联合国4月18日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表傅聪18日表示，本轮巴以冲突以极其惨烈的方式警告国际社会，不能再回避巴勒斯坦人民独立建国的夙愿，不能再延续巴勒斯坦人民遭受的历史不公。

傅聪18日在安理会巴以问题高级别会议上表示，必须以坚定的决心重振“两国方案”。解决中东问题的根本出路是落实“两国方案”，让巴以双方实现共同安全，让阿拉伯、犹太两大民族实现共同发展。巴以冲突延宕70多年，以色列早已实现独立建国，但巴勒斯坦人民的自决权和建国权却长期遭到漠视。成为联合国正式会员国是巴勒斯坦独立建国的重要一步。巴勒斯坦已经重启申请成为联合国正式会员国，中方呼吁在当天下午的表决中，安理会所有成员都本着对历史负责的态度投下赞成票，支持巴勒斯坦国作为正式一员加入联合国大家庭。

傅聪说，本轮巴以冲突爆发6个多月来，中国同国际社会一道，为挽救生命、实现和平全力以赴，担当尽责。中国领导人多次就当前巴以局势阐述中国立场和主张，呼吁立即停火止战，防止冲突扩大，保障人道主义救援通道安全畅通，强调根本出路是落实“两国方案”，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。中方呼吁加大国际外交努力，重振“两国方案”的政治前景。为此中方倡议召开更具规模、更大范围、更有实效的国际和会，制定落实“两国方案”的时间表和路线。

傅聪强调，当前冲突还在继续，形势岌岌可危。国际社会特别是联合国安理会必须拿出坚定决心，作出正确选择，采取有力行动。必须以最大的紧迫感推动立即停火。6个多月的残酷现实充分说明，战事延续不会让任何一方更加安全，只会造成更多无辜平民死亡，只会把整个地区拖进一场更大的浩劫。中方敦促以色列执行安理会第2728号决议要求，立即停止对加沙的军事行动，放弃对拉法的任何进攻计划。中方敦促对当事方有重要影响的国家，秉持公正立场，为推动停火作出实实在在的努力。中方呼吁有关各方保持克制，避免采取加剧紧张局势的行动，防止冲突进一步扩大化。

傅聪表示，必须采取切实行动缓解加沙人道灾难。加沙民众即使侥幸逃过了炮火和空袭，仍要面对人为造成的饥荒。以色列必须根据国际法院命令和安理会有关决议要求，采取行动解除对加沙的封锁，开放全部陆路过境点，保障人道物资充足、快速准入，保障人道物资在加沙境内安全有序分发。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）是加沙人道救援的支柱，其作用不可替代。中方反对针对近东救济工程处的恶意攻击和打压，呼吁有关国家尽快恢复对近东救济工程处的供资。

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