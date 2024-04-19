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联合国秘书长呼吁帮助巴勒斯坦实现建国夙愿

2024年04月19日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月18日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯18日呼吁国际社会帮助巴勒斯坦实现建立一个主权独立国家的夙愿。

　　古特雷斯在安理会巴以问题高级别会议上说，解决中东问题的最终目标仍然是实现“两国方案”，即在联合国决议、国际法和先前协议的基础上，实现以色列和巴勒斯坦以耶路撒冷为两国首都、和平和安全地毗邻共存。这意味着结束占领，“建立一个独立、民主、毗连、自立和拥有主权的巴勒斯坦国，而加沙是其中不可分割的一部分”。

　　古特雷斯说，国际社会有责任和义务帮助实现这一目标。“两国方案”如果不能取得进展，将会增加该地区的动荡和风险，人们将继续生活在持续的暴力威胁之下。

　　古特雷斯说，近日中东局势出现危险的升级，误判、沟通不畅和失误“都可能导致不可想象的后果”。一场全面的地区冲突，对冲突方及世界其他地区都将是“毁灭性的”。在这个最危险的时刻，有关各方必须采取“最大限度的克制”。

　　古特雷斯表示，国际社会必须共同努力，防止任何可能将整个中东地区推向崩溃边缘、给平民带来灾难性影响的行动。结束加沙地带的敌对行动将大大缓解整个地区的紧张局势。他再次呼吁立即实现人道主义停火，并立即释放在加沙地带的所有被扣押人员。

　　古特雷斯敦促以色列立即采取措施，结束犹太定居者的暴力行为，并追究其责任。他呼吁以色列作为占领国，保护被占领的约旦河西岸的巴勒斯坦人民免遭袭击、暴力和恐吓。

　　古特雷斯还呼吁缓解黎巴嫩南部的紧张局势，同时呼吁确保红海航行安全，强调也门胡塞武装对商船和商业航运的袭击必须立即停止。

(责编：徐祥丽、崔越)

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