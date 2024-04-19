新华社布鲁塞尔4月18日电（记者付一鸣 张兆卿）为期两天的欧盟特别峰会18日在比利时布鲁塞尔结束。与会者围绕欧盟的竞争力和单一市场、乌克兰以及中东局势等核心议题进行了讨论。

峰会发表的公报说，面对新的地缘政治现实和日益复杂的挑战，欧盟致力于确保其在全球舞台上的长期竞争力、繁荣和领导地位，并加强其战略主权。公报强调，欧盟需要一项基于完全一体化的单一市场的欧洲竞争力新协议。

意大利前总理恩里科·莱塔18日向欧盟领导人介绍其受托撰写的有关单一市场未来的报告，他在报告中提出多项深化单一市场的建议。

俄乌冲突方面，欧盟重申对乌克兰全力坚定的支持。峰会公报强调，需要紧急向乌克兰提供防空系统，并加速交付所有必要的军事援助，包括火炮弹药和导弹等。

中东局势方面，欧盟表示将对伊朗采取进一步的限制措施，特别是在无人机和导弹方面。与此同时，欧盟领导人敦促各方保持最大限度克制，避免采取任何可能加剧地区紧张局势的行动。峰会公报重申，欧盟呼吁立即结束加沙危机并执行联合国安理会第2728号决议，包括立即停火和无条件释放所有被扣押人员，以及为有需要的巴勒斯坦人提供全面、快速、安全和不受阻碍的大规模人道主义援助。

此外，欧盟领导人还就欧盟与土耳其关系进行了战略辩论。峰会公报说，东地中海的稳定和安全环境，以及与土耳其发展合作互利关系符合欧盟的战略利益。

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