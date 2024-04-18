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印尼当选总统普拉博沃会见王毅

2024年04月18日21:16 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达4月18日电（记者叶平凡　陶方伟）当地时间4月18日，印尼当选总统普拉博沃在雅加达会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　王毅首先转达习近平主席对普拉博沃的亲切问候，再次祝贺普高票当选总统，相信普正式就任后将带领印尼人民开辟更加美好的未来。王毅说，阁下当选后第一时间首访中国，体现了对中国人民的友好情谊和对中印尼关系的高度重视。习近平主席和你一见如故、深入沟通，为双边关系未来发展提出宏观思路和战略构想，我们对中印尼关系的广阔前景更加充满信心。

　　王毅表示，印尼是发展中大国，是全球南方的标志性力量。中国始终把印尼作为周边外交的优先方向、全球事务的可靠伙伴。中印尼团结合作是全球发展力量的增强，是和平稳定力量的壮大，是世界多极化的重要动力。中方愿同印尼一道，打造更高水平战略互信，构建更加全面合作布局，助力各自现代化建设，推动两国全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。中国和印尼同为发展中大国，双方相互信任、相互支持，亚洲的和平就有保障，全球的发展就有希望，人类的前途就更光明。中方支持印尼在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同印尼加强协调配合，共同维护本地区来之不易的和平稳定大局，把地区的前途命运真正掌握在自己手中。要推动平等有序的世界多极化，携手走在构建人类命运共同体的前列。

　　普拉博沃请王毅转达对习近平主席的亲切问候和诚挚敬意。普拉博沃表示，感谢中方为我访华做出的热情周到安排，这次访问时间虽短，但我印象深刻、受益良多。中国是印尼的好朋友。在发展对华关系方面，我同佐科总统意见高度一致，希望延续并不断推动两国更高水平战略合作，提升双边关系水平。中国一贯在国际地区事务中主持公道，为广大发展中国家提供无私帮助。印尼同中国加强协调合作，必将对地区和世界的稳定繁荣产生积极正面影响。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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