新华社雅加达4月18日电（记者叶平凡 陶方伟）当地时间4月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在雅加达同印尼外长蕾特诺举行会谈。

王毅表示，中国和印尼是传统友好邻邦。在习近平主席和佐科总统战略引领下，两国开启共建命运共同体新篇章。去年是中印尼命运共同体建设开局之年，习近平主席同佐科总统两次会晤，引领两国全面战略合作迈上新台阶。中印尼关系取得令人瞩目的巨大成就，关键在于坚持战略自主、坚持互信互助、坚持合作共赢、坚持公平正义，这是两国关系成功向前迈进最重要的经验。中方愿同印尼传承友好传统，深化战略互信，把握命运共同体建设这条主线，落实全面战略伙伴关系行动计划，推动两国关系承前启后，进入新的发展阶段。

王毅说，中方支持印尼维护国家主权和领土完整，赞赏印尼政府坚持一个中国政策，愿同印尼继续坚定支持彼此核心利益。双方要加强发展战略对接，以高质量共建“一带一路”合作引领务实合作提质升级，擦亮雅万高铁这块“金字招牌”，加快推进“区域综合经济走廊”“两国双园”建设。中方支持中国企业赴印尼投资兴业，愿根据市场需求扩大印尼优质产品进口。希望印尼保持大宗商品出口政策稳定性和可预见性，为中国企业营造良好环境。

王毅强调，在地区国家共同努力下，亚洲总体保持和平发展大局，我们要团结一致，延续这一良好局面。中方愿同印尼密切协作，共同推动中国东盟关系高质量发展，共同巩固东盟主导的区域架构，共同维护南海和平稳定，共同推进地区和全球治理，捍卫国际公平正义，推动平等有序的世界多极化。

蕾特诺表示，中国是印尼的最大贸易伙伴、第二大外资来源国，是地区和世界实现和平繁荣的重要合作伙伴。印尼政府高度重视发展对华关系，坚定奉行一个中国政策。明年将迎来印尼同中国建交75周年，这是两国伙伴关系的重要时刻。期待同中方密切合作，不断强化全面战略伙伴关系，加强经贸、投资合作，共同打击电信诈骗等跨国犯罪，推动两国关系不断取得更大发展。印尼愿同中国和其他区域伙伴一道，坚持相互尊重，扩大互利共赢，遵守国际法，共同维护地区和平稳定和安全。

双方还就巴以冲突、南海问题等交换了意见。

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