新华社雅加达4月18日电（记者叶平凡 陶方伟）当地时间4月18日，印尼总统佐科在雅加达会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅首先转达习近平主席对佐科总统的亲切问候和良好祝愿，祝贺印尼平稳顺利举行大选。王毅表示，总统先生10年8次访华，习近平主席同你12次会晤，就提升中印尼关系水平达成重要共识，共同引领双边关系进入构建命运共同体的新阶段。中方期待同印尼方一道，推动两国关系承前启后、继往开来，不断取得新的发展。

王毅说，中方愿同印尼弘扬友好传统，巩固政治互信，深化战略协作，树立发展中大国命运与共、团结协作的典范。中方坚定支持印尼走符合自身国情的发展道路，坚定支持两国深化务实合作，坚定支持印尼发挥大国作用，加强彼此协调配合，抵制各种制造地区分裂和对抗的行为，推动构建更加公正合理的全球治理体系。

佐科请王毅转达对习近平主席的美好祝愿。佐科表示，中国是印尼的重要合作伙伴，两国全面战略伙伴关系保持良好发展势头。印尼重视对华关系，希望中方继续支持印尼高铁建设，欢迎更多中国企业来印尼投资兴业。中方在国际地区事务中发挥着重要作用，印尼愿同中方密切合作，坚持一个中国政策，共同维护地区和平稳定。

双方还就中东局势等交换了意见。

当日，王毅还会见了印尼当选总统普拉博沃，同印尼外长蕾特诺举行会谈。

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