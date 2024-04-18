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外交部：决不接受有关国家在南海问题上的无端指责

2024年04月18日19:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月18日电（记者曹嘉玥、成欣）针对近期美日菲峰会涉华消极声明，外交部发言人林剑18日表示，中方坚决反对有关国家操弄集团政治，决不接受有关国家在南海问题上针对中国的无端指责和恶意抹黑。

　　当日例行记者会上，有记者问：近期举行的美日菲三边峰会发表声明称对中国在南海的活动表示严重关切，呼吁中国遵守2016年南海仲裁案裁决。请问发言人有何评论？

　　林剑表示，中方坚决反对有关国家操弄集团政治，坚决反对任何挑起和激化矛盾、损害他国战略安全和利益的做法，坚决反对在本地区搞封闭排他的“小圈子”。中方决不接受有关国家在南海问题上针对中国的无端指责和恶意抹黑。

　　“南海仲裁案所作裁决非法、无效。中国不接受、不参与仲裁，不接受、不承认所谓裁决，更不接受任何基于该裁决的主张和行动。”林剑说。

　　林剑说，南海仲裁案及其非法裁决损害的是包括菲方在内的地区国家的利益。任何包装都改变不了南海问题的本质，任何披着法律外衣的政治操弄都阻挡不了中国维护自身领土主权和海洋权益的坚定决心和意志，都将注定徒劳。中方将继续依据国内法和国际法坚决捍卫自身的合法权利。“我们奉劝相关国家认清现实，改弦更张，不要一错再错。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

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