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卡赫中国副总经理、首席财务官柯瑞霖（Rainer Kern）接受专访。人民网 常沙摄

“我们看好中国市场的发展潜力，并将持续投资中国，进一步完善在华的本土化布局。”卡赫中国副总经理、首席财务官柯瑞霖（Rainer Kern）在第四届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）上接受人民网专访时表示。

他认为，尽管当前世界面临许多不确定因素，但有一点没有改变，那就是中国经济长期向好的基本面：庞大的人口基数，不断革新的市场理念和消费者日益增长的需求，以及不断优化的营商环境等。

柯瑞霖强调，中国市场在卡赫的全球布局中占据着重要的战略地位。作为全球清洁行业领军者的德国卡赫连续两年参展。在今年的消博会上，卡赫带来了两款全球首发的新品，均是专为中国消费者量身定制的创新清洁产品。“中国市场变化快速，以往经验告诉我们，很多针对中国市场推出的产品，往往也能够畅销世界，所以我们计划将越来越多的新品首发地选在中国”，柯瑞霖补充道。

消博会现已成为全球消费精品的聚集地和消费市场的风向标，在推动世界经济复苏和促进国际交流与合作方面，都发挥着积极作用。柯瑞霖表示，积极参加消博会，一方面是希望借助展会的影响力，帮助扩大卡赫品牌的知名度和好感度；另一方面则是可以和消费者近距离沟通，了解他们的真实需求，同时也能和更多潜在的合作伙伴或者客户建立联系。

对于卡赫而言，中国已经不单单是一个消费市场。2023年8月10日，卡赫全球研发中心在苏州开始运营，该中心获投1亿元、旨在加快本土创新。柯瑞霖表示，全球研发中心的启用是卡赫中国贯彻本土化发展战略的又一里程碑时刻，该研发中心将根植本土需求，更好地为中国及全球市场服务，“未来，我们将以苏州的全球研发中心为新起点，撬动全球创新布局，为中国乃至海外的消费者创造更大价值”。

今年正逢中德建立全方位战略伙伴关系10周年。柯瑞霖强调，面对当前的国际环境，各国唯有合作才能谋求更长远的发展。希望德中两国的经贸关系在互信互惠的基础上不断深化，实现互利共赢。卡赫是中国高水平对外开放的见证者、参与者和受益者，未来将继续深耕中国市场，加大在华投资力度，为中国消费者带来更多具有针对性的创新产品和解决方案。

第四届消博会于2024年4月13日至18日在海南举办，主会场设立于海南国际会展中心。据了解，本届消博会吸引了来自71个国家和地区的4000多个品牌参展，为世界搭建了专业化、信息化、国际化的贸易交易平台。

(责编：燕勐、刘慧)