人民网约翰内斯堡4月18日电 （刘畅、张茜）4月16日，在南中资企业在南非最大城市约翰内斯堡举办面向当地学生和居民的2024年招聘大会，吸引数千名求职者前来寻找工作机会，此次活动由南中经贸协会主办。

中国驻南非大使馆李志刚代办、南非社会发展部部长祖鲁、南非总统府规划、监测和评估部长拉莫豪帕和南非贸工部、高教部、基础教育部等部门代表，以及75家中资企业、中南媒体等2800人出席此次活动。

中国驻南非大使馆李志刚代办致辞。人民网 刘畅摄

李志刚在致辞中表示，去举办招聘大会是落实两国元首共识的重要举措。中方愿与南非携手共进，为南非解决就业、促进发展提供助力，让中南关系在“黄金时代”结出更多“黄金果实”。

南非社会发展部部长祖鲁致辞。人民网 刘畅摄

祖鲁表示，南非与中国建交26年来，南中两国经贸合作不断深化，中资企业在南非投资超过250亿美元，创造了超过四十万个就业岗位。在此背景下，2024年在南中资企业招聘会将帮助南非增强应对全球经济衰退和失业率上升威胁的能力，将为南非解决失业挑战作出贡献。

南非总统府规划、监测和评估部长拉莫豪帕致辞。人民网 刘畅摄

拉莫豪帕在致辞中表示，过去26年来，南非与中国建立起了牢固的双边关系。 多年来，这种关系得到加强并释放了两国之间的合作潜力。对于南非来说，与中国的关系、合作和双边贸易不仅涉及商业，还涉及民众间的深厚情谊。我们坚定不移建设高质量发展的南非。通过改善经济环境，促进工业化和创新，吸引外国直接投资，感谢中国为此的贡献。

南中经贸协会会长、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳致辞。人民网 刘畅摄

南中经贸协会会长、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳在致辞中欢迎南非各方嘉宾、媒体和应聘者参加本次招聘大会。他表示，南中经贸协会作为中资企业在南非的代表机构，拥有200多家企业会员，业务涵盖能源、金融、矿业、制造、交通物流、通讯服务、文化传媒、农业种植和房地产等多个行业。协会致力于鼓励会员履行社会责任，回馈当地社会，为南非社会经济发展作出贡献。本次招聘会有70多家中资企业入驻，提供就业岗位超过1000多个，希望南非的求职者都能够找到合适的工作岗位。

中钢南非有限公司总经理刘东致辞。人民网 刘畅摄

中钢南非有限公司总经理刘东表示，中钢集团自1990年代进入南非，在尊重南非合规要求、倾听南非声音的前提下与南非开展合作。中钢集团于2019年将业务拓展至萨曼科，其铬资源及铬铁及铬矿产能位居全球第一。中钢南非企业坚持本地化经营，合资企业的经营管理基本由当地员工负责。截至2023年底，企业拥有约12000名员工，当地就业率超过99.5%。

PMG矿业的资产控制员洛拉托·塞简分享就职经验。人民网 刘畅摄

从没有任何实践经验，到成长为一名业务主管，并获得了“2023年最进步员工奖”，PMG矿业的资产控制员洛拉托·塞简（Lorato Thejane）在发言中分享了她在中资企业工作的经历， 她说，“这次旅程凸显了中南友谊的力量，工作中接触到的尊重、合作和共同努力的文化让我受益匪浅”。她认为，在 PMG 的工作经历打开了一扇自己从未想象过的大门。

中国驻南非大使馆郑冰开公使陪同拉莫豪帕部长视察中国工商银行非洲代表处和标准银行集团招聘展位。人民网 刘畅摄

招聘会现场人头攒动，招聘企业和应聘者积极互动、交流。南方嘉宾还专程访问了中国银行约翰内斯堡分行、华新纳塔尔波特兰水泥公司、中远海运非洲公司、海信南非、华为南非、中国建筑东南非公司、中国电建南非公司、交通银行约翰内斯堡分行、中交南非公司、国家电网非洲办事处、中国工商银行非洲代表处和标准银行集团、河北钢铁PMC公司、亨通光电南非阿伯代尔、柳工南非、三一南非、中兴南非等企业等展位，听取企业发展情况和招工需求，鼓励中资企业取得更大的发展。

求职者为找展台咨询。人民网 张茜摄

南中经贸协会成立于2011年4月，是在南非约翰内斯堡市依法注册的非营利性社团组织，目前拥有会员210家。

所有嘉宾合照。人民网 刘畅摄

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