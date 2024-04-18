新华社雅加达4月18日电（记者叶平凡 陶方伟）当地时间4月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在雅加达同印度尼西亚外长蕾特诺会谈后共同会见记者。针对有记者问及中方对于“国际社会呼吁加沙尽快停火，要求联合国安理会发挥作用”持何立场时，王毅表示，加沙冲突已延续半年之久，造成21世纪罕见的人道主义悲剧。联合国安理会响应国际社会呼声，持续审议有关加沙停火的决议草案，却被美国独家一再否决。最近，安理会终于第一次通过了要求加沙立即停火的2728号决议，美国这次没敢继续站在国际道义的对立面，选择了弃权，但却声称这一决议“没有约束力”。美方这一言论令世人大跌眼镜，再次暴露了美国的霸权心态。国际法在美国眼里似乎只是想用则用，不想用则弃之的工具而已。

王毅指出，每个联合国会员国都清楚，安理会依据《联合国宪章》所作的决定具有约束力，所有国家都有义务遵守，这是各国加入联合国时许下的郑重承诺。美国作为安理会常任理事国更应该带头遵守。联合国秘书处针对美方的荒谬说法明确强调，所有安理会决议都是国际法，都具有法律效力。希望美国放下唯我独尊的心态，认真地听一听国际社会呼声。也建议美方官员好好温习一下国际法基本常识。

美国一贯声称要遵守“基于规则的国际秩序”，而最大的规则就是联合国宪章宗旨和原则，就是包括安理会决议在内的国际法规。安理会作为集体安全机制的核心，不能成为个别国家玩弄地缘政治的工具，更不能成为强权霸权大行其道的舞台。在遵守国际法包括遵守安理会规则这一问题上，联合国没有“例外”，美国没有“特权”。希望美方改一改高高在上的旧习，以联合国一员的身份，和其他会员国一道，履行应尽的国际职责，支持2728号决议，尽快在加沙地区实现全面停火，拯救巴勒斯坦人民于水火之中。

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