新华社雅加达4月18日电（记者叶平凡）当地时间4月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在雅加达同印度尼西亚外长蕾特诺会谈后共同会见记者。

王毅祝贺印尼平稳顺利举行大选，祝贺佐科总统带领印尼人民取得卓越发展成就。王毅表示，此次访问印尼，是为落实两国元首重要共识而来，为展现对印尼坚定支持而来，为推动双边关系不断取得新的更大发展而来。我同外长女士进行了富有成果的交流，达成广泛共识。我们回顾了过去10年中印尼关系的历史性发展，认为之所以能取得宝贵成就，最根本的是坚持元首引领，最鲜明的是坚持战略自主，最关键的是坚持互信互助，最重要的是坚持合作共赢，最宝贵的是坚持公平正义。我们期待双方弘扬优良合作传统，相互助力走好具有各自特色的现代化道路，构建更高水平的中印尼命运共同体，合力开创两国关系更加美好的未来。

双方要做大国和邻国互信互助的典范。继续遵循元首战略引领，巩固高水平战略互信。以外长防长2+2对话机制为平台提升政治安全合作，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互理解和支持。

双方要做发展中国家现代化的引擎。推动中国式现代化与“黄金印尼2045”愿景深度对接，彼此助力，相互成就，为发展中国家实现现代化提供更多路径选择。继续领跑“一带一路”国际合作，拓展数字经济等新质生产力合作，携手推进可持续发展和经济转型。

双方要做开放包容合作共赢的伙伴。坚持发展优先，倡导普惠包容的经济全球化，反对单边主义和保护主义，反对“脱钩断链”“小院高墙”，共同维护产业链供应链稳定。高度警惕在本地区拼凑各种“小圈子”，反对任何制造集团对立和阵营对抗的图谋，珍惜和维护好本地区来之不易的和平稳定。

我们愿意继续同其他东盟国家一道全面有效落实《南海各方行为宣言》，加快推进“南海行为准则”磋商，将南海建设成为和平、合作之海。

我们对巴以冲突造成的人道主义灾难深感痛心。一致认为，应全面执行安理会第2728号决议，立即实现无条件、持久停火，切实保护平民。要尽快建立人道救援机制，确保人道物资快速、安全、无障碍、可持续地进入加沙，呼吁有关方面保持冷静克制，避免局势升级，防止冲突外溢。中方支持安理会尽快讨论并接受巴勒斯坦成为联合国正式会员国，倡议召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，就落实“两国方案”形成时间表和路线图。

王毅强调，今年是中华人民共和国成立75周年，明年印尼将迎来独立80周年，也是中印尼建交75周年，中印尼各自的发展和两国关系都站在新的历史起点，面临重要发展契机。期待同印尼朋友一道，以两国元首重要共识为根本遵循，推动构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体。

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