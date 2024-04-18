人民网里约热内卢4月17日电 （记者陈一鸣）当地时间4月17日，“中巴关系50年：共建可持续发展的世界”研讨会在巴西首都巴西利亚巴西农牧业联合会礼堂举行。

研讨会由巴西国际关系研究中心、中国社会科学院拉丁美洲研究所和中国驻巴西大使馆联合举办，巴西副总统杰拉尔多·阿尔克明和中国驻巴西大使祝青桥出席。围绕中巴关系发展、低碳经济和能源转型、农业创新和生态转型、扶贫减贫、社会公平、全球治理体系改革等话题，两国官员、学者和企业界代表等展开了深入交流。

当地时间4月17日，“中巴关系50年：共建可持续发展的世界”研讨会在巴西首都巴西利亚巴西农牧业联合会礼堂举行。中国驻巴西大使馆供图

身兼巴西发展、工业与贸易部部长的阿尔克明表示，巴中关系是全球贸易投资合作和伙伴关系发展的成功典范。中国经济的持续发展和需求增长，对巴西经济复苏意义重大。“巴西正在经历一个美好时期，中国对此发挥着极其重要的作用”，“我们将共同努力，实现包容发展”。

祝青桥在致辞中表示，中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家。半个世纪以来，两国高层交往日益密切，战略互信不断深化，各领域合作成果丰硕，成为发展中大国携手发展的典范。中巴关系已超越双边范畴，日益凸显战略性和全局性影响。去年卢拉总统成功访华，同习近平主席共同引领开辟新时代中巴关系新未来，为拓展和深化两国各领域合作注入强劲动力。今年是中巴建交50周年，也是中巴高委会建立20周年，巴西将主办二十国集团里约峰会，中巴关系发展处在新的历史节点上。中方愿同巴方携手推动两国关系再上新台阶，朝着构建中巴命运共同体的目标迈进。

当地时间4月17日，“中巴关系50年：共建可持续发展的世界”研讨会在巴西首都巴西利亚巴西农牧业联合会礼堂举行，巴西代总统杰拉尔多·阿尔克明（右三）和中国驻巴西大使祝青桥（右三）出席研讨会。中国驻巴西大使馆供图

祝青桥说，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，世界进入新的动荡变革期。中国正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，全面贯彻新发展理念，以新质生产力推动高质量发展。中方愿同巴方加强两国在国际事务中的战略性合作，推动构建公正合理的全球治理体系，推动共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接，面向世界科技前沿、两国发展需求和中巴合作提质升级方向，布局和开拓前沿新兴领域合作，推动经济包容发展，使中巴合作更好惠及两国人民和各自国家现代化发展。

与会巴方嘉宾认为，近50年来，巴中关系日益成熟活跃，全方位互利合作成果显著，为发展中国家友好合作树立了标杆。当前，巴西正积极推进发展转型升级，深化对华关系对巴西现代化建设意义重大。巴方视中国为关键合作伙伴，愿同中方进一步拓展科技创新、低碳农业、能源转型等新兴领域合作，更好造福两国人民。当今世界变乱交织，巴方愿继续同中方在粮食安全、能源安全、气候变化及其他国际和地区热点问题上密切协调，推动构建更加公正合理的全球治理体系。

巴西副外长萨博亚、巴西农业部前部长克里斯蒂娜、巴西国际关系研究中心主席博尔赫斯、巴西农牧业联合会副主席佩雷拉和中国社会科学院工业经济研究所所长史丹，以及巴西国会议员、政府官员、两国学者、媒体代表等300余人参加研讨会。

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