谷羽桐 花放

“中国国际消费品博览会（以下简称消博会）汇集了来自世界各地的优质商品和服务，为各国企业提供了展示自己产品的舞台，有助于促进国家间的经济交流和合作，推动全球经济的繁荣和发展。”保时捷中国总裁及首席执行官柯时迈（Michael Kirsch）在今年消博会现场接受人民网专访时表示，保时捷高度重视消博会这个高质量、高水平的国际性展会，希望借助消博会的开放平台，为中国消费者带来更多优秀的产品与服务。

第四届消博会于2024年4月13日至18日在海南举办，主会场设立于海南国际会展中心。据了解，本届消博会吸引了来自71个国家和地区的4000多个品牌参展，为世界搭建了专业化、信息化、国际化的贸易交易平台。

保时捷中国总裁及首席执行官柯时迈（Michael Kirsch）。保时捷中国供图

保时捷致力于电动汽车行业的发展，加速推进自身电气化转型，力争2030年，纯电车型占新车交付量的比例达到80%以上。在今年消博会上，保时捷便以“电启新质生活”为主题参展。柯时迈介绍，截至去年底，保时捷向中国市场引进的纯电动及插电式混动细分车型已增至27款，新能源车型占保时捷新车交付量的16%。

柯时迈表示，中国的电动汽车行业发展迅速，充满活力，尖端技术、用车生态等都引领着全球发展潮流。还有一批造车新势力品牌纷纷入局，为市场带来先锋视角和独特理念，很多企业更逐步成为全球汽车产业中的佼佼者，非常让人钦佩。“德中两国在汽车行业的经贸合作意义重大”，柯时迈强调，通过深化合作可以促进双方的经济增长和产业升级，加强双方的经济联系和互利共赢，更有助于推动全球汽车产业的创新和发展。

消博会期间恰逢德国总理朔尔茨率团访华，柯时迈认为，今年是两国建立全方位战略伙伴关系10周年，朔尔茨此次访华明确释放了积极信号，即德国政府和企业希望抓住中国扩大开放的机遇，与中国长期保持合作，坚定持续投资中国。他由衷希望，未来德中两国能够共同谋求更大的发展机遇，尤其是在汽车制造和绿色领域进一步加深合作，释放潜力，互利共赢。

自2001年在中国内地设立第一家保时捷中心开始，保时捷就一直是中国改革开放的参与者。“我们见证了这一伟大实践的成功，也受益于此”，柯时迈说，短短二十余年时间，保时捷亲历了中国从“中国制造”走向“中国智造”，从全球重要的销售市场发展成为创新引擎，实现“量到质”的飞跃，取得举世瞩目成就的过程。

第四届中国国际消费品博览会保时捷展台展出的911 Turbo S保时捷中国十周年纪念版跑车铭牌。人民网 谷羽桐摄

2024年《政府工作报告》中明确提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。在柯时迈看来，这将成为中国经济实现高质量增长的关键，并进一步为全球经济发展注入新的活力。保时捷将持续深耕中国市场，为中国消费者带来优质的产品和服务体验。

(责编：燕勐、刘慧)