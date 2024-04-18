人民网亚的斯亚贝巴4月17日电 （记者黄培昭）早上7点40分，亚吉铁路上的第一趟列车准时从拉布站始发。随着“呜”的一声长鸣，列车缓缓启动，并不断加速，左右两侧窗外的建筑、农田以及富有非洲特色的金合欢树不断后移。

站台工作人员正在目送列车驶离车站。人民网记者 黄培昭摄

车厢内干净整洁、井然有序。如果不是满眼黑色皮肤的乘客，记者感觉与在国内乘坐火车没有什么两样。这也难怪，与亚吉铁路一样，火车本身，也都是中国制造的。

一位名叫特斯法伊的小伙子，带着他年轻的妻子和一岁的儿子，去德雷达瓦看望父母。“这条铁路给我们带来了很大的便利，因为如果坐汽车，路况很差，颠簸得厉害，也不安全，而且堵车现象很严重，时间上无法得到保障。列车则安全、可靠、准时。”

比绍夫图站的工作人员。人民网记者 黄培昭摄

亚吉铁路技术服务负责人杨岸巍在接受人民网记者采访时介绍说，亚吉铁路项目是海外首条全产业链“中国标准”的铁路，是“一带一路”旗舰项目，于2012开始施工，2016年全线通车，2018年开通运营。铁路运营主体是埃塞-吉布提标准轨铁路运营合资公司（EDR）。“中国土木-中国中铁联营体”中标6年运营管理服务合同，合同额3.57亿美元。截至2023年12月31日运营期结束，进入2年技术服务期。

开车前，这趟列车的司机艾法·索博卡在驾驶室里接受了人民网记者的采访。36岁的索博卡对他的工作“十分满意”，在当地，能够开火车，简直成了人们心中的大英雄。“是中国老师教会了我开火车，我还专门去中国郑州铁路职业技术学院学习和接受培训，而在这之前，我对火车和铁路一窍不通。”

拉布车站。人民网记者 黄培昭摄

索博卡介绍说，他是去中国接受火车司机培训的第一批学员，当时共34人，第二批有28人，以后的几批人数不等。如今，中国已经为埃塞培养出了100多名技术娴熟的火车司机。

不但火车司机，亚吉铁路所有的列车员、管理人员，也都是中国培养出来的。连运行总监迈博拉图，也是出自中国的培养。他对亚吉铁路的质量赞赏有加，认为中国通过亚吉铁路，把繁荣带到了埃塞、吉布提和整个东非地区。

火车司机索博卡。人民网记者 黄培昭摄

拉布站站长塔德瑟，原来只是一个客运班长，他认真向中国师傅学习，刻苦接受各种技能培训，利用6年时间，实现了职务上的大跃升。

一个多小时后，列车到达比绍夫图车站。站长马莫带着副站长兼客运部主任达曦（女）在迎接记者。达曦说，她当初是去中国天津学习和接受培训的，老公也在亚吉铁路系统工作。他们都是普普通通的当地人，现在他们已经有了两个小孩，过着幸福、美满、富庶的生活。

“如果没有亚吉铁路，就没有现在的一切，是中国企业改变了我们的命运。”达曦充满感激地说。

亚吉铁路运营和维护项目公司能力建设部部长宋振刚向人民网记者介绍说：“亚吉铁路自打2018年1月1日正式运行，到2023年12月31日截止，每年的运输收入呈年均39%的幅度上涨。合同中规定中方完成能力建设2531的团队培训，现在我们已经完成了2840人，超额完成了合同指标。”

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