人民网联合国4月17日电 （记者李志伟）4月17日，全球发展倡议之友小组高级别会议在纽约联合国总部举行。中国常驻联合国代表傅聪主持会议，第七十八届联大主席弗朗西斯、联合国经社事务副秘书长李军华出席会议并致辞。40多国常驻代表、副代表以及联合国工发组织、粮农组织、区域经委会、南南合作办公室等联合国机构官员等100多人与会。

傅聪表示，习近平主席于2021年提出全球发展倡议以来，中方一直秉持凝聚国际发展共识、培育全球发展新动能的初衷，不断加强倡议与2030年议程对接，推动倡议合作取得丰硕成果，使众多发展中国家从中受益。

4月17日，全球发展倡议之友小组高级别会议在纽约联合国总部举行。中国常驻联合国代表傅聪大使主持会议，第七十八届联大主席弗朗西斯、联合国经社事务副秘书长李军华出席会议并致辞。 人民网记者 李志伟摄

傅聪表示，全球发展倡议“朋友圈”持续扩大。100多个国家和联合国等国际组织积极响应支持倡议，倡议之友小组成员已超过80国。全球发展倡议务实合作不断深化。习近平主席在全球发展高层对话会上宣布的32项重大举措正全面落实。全球发展和南南合作基金已支持实施200多个项目。全球发展倡议机制化建设稳步推进。联合国系统倡议推进工作组正式启动，全球发展促进中心及其网络秘书处在北京成立。

傅聪指出，全球发展倡议源自中国，机会和成果属于世界。中方期待同倡议之友小组成员携手努力，推动小组工作再上新台阶，取得新进展。我们要用好现有机制，让倡议合作取得更大成果。今年7月中方将主办全球发展共享行动论坛第二届高级别会议，欢迎各方赴华参会。我们要广泛动员资源，让倡议合作惠及更多发展中国家。我们要发出响亮声音，推动国际社会聚焦发展问题。倡议之友小组应继续为全球南方国家积极发声，推动国际社会履行对2030年议程的庄重承诺。

弗朗西斯表示，当前全球发展赤字严重，可持续发展目标落实进展缓慢。全球发展倡议的目标与2030年议程一致，具有造福世界各国的巨大潜力。全球发展倡议所倡导的愿景是真正多边主义精神的体现，能够成为实现变革的催化剂，为所有人建设一个更加公平和可持续的世界。

40多国常驻代表、副代表以及联合国工发组织、粮农组织、区域经委会、南南合作办公室等联合国机构官员等100多人参加全球发展倡议之友小组高级别会议。 人民网记者 李志伟摄

李军华表示，联合国系统工作组近期已正式启动，旨在加强联合国和会员国对接交流，加强在减贫、粮食安全、发展筹资、工业化、互联互通等领域合作。工作组将依托全球发展倡议的广泛基础，促进南北、南南和三方合作，深化全球发展伙伴关系，为未来峰会筹备作出贡献。

与会的各国大使纷纷发言，高度赞赏中国在联合国多边平台发挥的大国引领作用，积极评价全球发展倡议对落实2030年议程的重要贡献，支持将减贫、粮食安全、发展筹资等作为倡议优先领域，期待今后开展更多务实合作，造福各国人民。

巴基斯坦、老挝等代表表示，倡议不断加强机制化建设和资金、项目合作，堪称“行动派”典范。埃及、泰国等代表表示，中国发展成就是各国楷模，倡议为发展中国家实现繁荣进步提供了宝贵机遇。古巴、卡塔尔、吉尔吉斯斯坦、津巴布韦等代表认为倡议坚持以人民为中心，为各国互利共赢、共同发展规划了路线图。各方还就未来峰会筹备工作建言献策，强调未来峰会应聚焦发展，重视“全球南方”国家关切并采取实际行动，重振以联合国为核心的多边体系。

本次会议是全球发展倡议之友小组今年首场高级别会议，正值联大召开可持续发展周系列高级别会议期间，受到会员国广泛关注。会议还通过了关于未来峰会发展领域问题的非文件，系统阐述小组成员国对推动未来峰会重视发展问题、加快落实2030年议程的共同立场。

(责编：燕勐、刘慧)