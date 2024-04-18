新华社北京4月18日电 俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫17日证实，俄罗斯维和部队已经开始撤离纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区。

这是2月7日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社记者曹阳摄

阿塞拜疆媒体本周早些时候报道，俄维和部队开始从纳卡地区的临时驻点撤出。一些据信拍摄于现场的视频和照片显示，多辆悬挂俄罗斯国旗的装甲车离开。

佩斯科夫17日在记者会上被问及上述报道时回答：“是的，确实如此。”不过他没有提供更多细节。

2020年，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区全面停火。根据该声明，俄罗斯在纳卡地区部署维和人员。按照法新社说法，这支维和部队大约2000人。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。虽然两国1994年达成全面停火协议，但一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

亚美尼亚总理尼科尔·帕什尼扬去年5月表示，亚美尼亚承认包含纳卡地区在内的阿塞拜疆领土完整。去年9月，纳卡局势再度升级，阿塞拜疆发起军事行动，控制纳卡地区。去年12月，阿塞拜疆总统府和亚美尼亚总理府发表联合声明表示，两国重申有意在尊重主权和领土完整原则基础上实现关系正常化并达成和平条约。

今年2月中旬，在德国总理奥拉夫·朔尔茨斡旋下，帕什尼扬与阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫在慕尼黑安全会议期间实现面对面会晤。

美国《政治报》上月援引帕什尼扬的话报道，亚美尼亚政府决定与阿塞拜疆划定完整边界，亚方将向阿方归还那些国际社会承认属于阿塞拜疆、但苏联解体后由亚美尼亚控制的土地。帕什尼扬重申，亚美尼亚愿意与阿塞拜疆达成和平协议，实现关系正常化。（王宏彬）

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