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美联储“褐皮书”显示美国物价温和上涨

2024年04月18日13:13 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月17日电（记者许缘　熊茂伶）美国联邦储备委员会17日发布的全国经济形势调查报告显示，自2月底以来，美国经济略有增长，物价保持温和涨势。

　　这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，自上次“褐皮书”发布以来，美联储下属12个辖区整体经济活动略有扩张，但有两个辖区的经济活动没有变化。同时，消费者支出总体几乎没有增长；制造业活动略有下降，仅有三个辖区的制造业实现增长；住宅建设略有增加，多数辖区房屋销售有所增长。

　　就业方面，多数辖区就业水平略有上升，劳动力供应有所增加，求职者质量有所提升，但也有部分岗位持续缺乏合格的劳动力，包括机械师、技术工人等。

　　物价方面，各辖区物价保持温和上涨，其中六个辖区能源价格出现温和上涨。由于企业将成本上涨转嫁给消费者的空间大大减弱，企业利润率下降。业内专家通常认为，温和上涨指的是不严重扭曲相对价格的物价上涨。

　　“褐皮书”还显示，上述各辖区对未来总体经济前景持谨慎乐观态度，预计物价有望保持缓慢上涨态势。随着劳动力需求和供应保持相对稳定，就业机会有望进一步增加。

　　美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于4月30日至5月1日举行。

(责编：徐祥丽、崔越)

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