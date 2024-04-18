新华社纽约4月17日电（记者杨士龙）国家文物局17日在中国驻纽约总领事馆接收美国纽约曼哈顿区检察官办公室向中国返还的38件文物艺术品。

返还仪式上，文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群表示，中美两国再次实现文物返还合作，标志着双方在文物追索返还行动上相向而行、相互信任。中方将继续积极履行中美关于防止中国文物非法入境美国的政府间谅解备忘录，与美方建立健全被盗文物信息通报机制，为保障文物安全、促进文明交流互鉴贡献两国的智慧和力量。

4月17日，在美国纽约中国驻纽约总领馆，工作人员点交中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

中国驻纽约总领事黄屏说，本次合作是积极落实两国元首“旧金山愿景”的体现，将极大增进中美文化交流和两国人民友谊。今年是中美建交45周年，希望中美各界有识之士继续携手与共，持续推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

美国纽约曼哈顿区检察官办公室打击文物非法贩运部门负责人马修·博格达诺斯表示，文化遗产具有汇聚人心、消弭差异的力量。流失文物返还原属国是正义之举，美方愿与中方为保护人类共同的文化遗产、为推动流失文物返还这一共同目标携手努力。

4月17日，在美国纽约中国驻纽约总领馆，工作人员点交中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

据悉，此次返还的38件中国文物艺术品大部分为中国藏传佛教文物，时代为元至明清时期，类别丰富、工艺精湛，其中的牙雕、木雕作品以及壁画残片较为罕见，具有重要的历史、艺术和科学价值。今年3月，由美国纽约曼哈顿区检察官办公室缴获。国家文物局获悉消息后高度重视，第一时间开展核查等相关工作，与中国驻纽约总领事馆密切协作，在美方职能部门配合下，成功实现文物返还。上述文物在纽约接收后，国家文物局将适时安排文物回运工作。

2009年1月14日中美两国首次签署防止中国文物非法入境美国的政府间谅解备忘录以来，中美合作成功实现15批次504件/套流失美国的文物艺术品回归中国。本次返还是自2024年1月中美谅解备忘录有效期顺延以来，中美政府职能部门成功开展的首次文物返还合作。

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

4月17日，在美国纽约中国驻纽约总领馆，中美双方代表出席中国流失文物艺术品返还移交仪式。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

这是4月17日在美国纽约中国驻纽约总领馆拍摄的中国流失文物艺术品。新华社记者 李睿 摄

(责编：徐祥丽、崔越)