人民网堪培拉4月17日电 （记者陈效卫）马绍尔群岛时间4月14日，上海开创远洋渔业有限公司旗下的金枪鱼围网船金汇18号轮，成功救援在图瓦卢水域遇险的密克罗尼西亚联邦籍金枪鱼围网船玛丽埃尔号，22名船员安全脱困并得到妥善安置。

13日19时14分，上海开创远洋渔业有限公司所辖的马绍尔群岛泛太食品有限公司收到密克罗尼西亚联邦加洛林渔业公司在当地代理发出的求助信息，称该公司的金枪鱼围网船“玛丽埃尔”号发生火灾，已处于失联状态，请求协助安排附近船只提供人道主义援助。开创公司当即调派正在附近海域作业的金汇18号轮前往救援，并下达指令，强调“首要体现人道主义精神，当下不要考虑生产”“经济与生命，首选生命安全”。

金汇18号轮立即响应，毅然决定放弃网内大量渔获，全力投入到救援行动中，并于4月14日早上6时12分抵达玛丽埃尔号遇险位置。该船只船体烧焦，正在下沉，所幸船员身体状况良好，没有人员受伤。金汇18号轮迅速靠近，成功将全体船员救援至船上，为其提供足量的食物与水，并妥善安置其休息。获救船员共22人，其中11人来自密联邦，7人来自菲律宾，2人来自克罗地亚，1人来自巴布亚新几内亚，1人来自墨西哥。

14日9时39分，金汇18号轮根据指示，将获救人员转移至尼旺加3号（NIVAGA3）运输船。10时10分，所有人员安全转移，救援任务圆满完成。

获救船员对金汇18号轮全体船员表示衷心感谢。金汇18号轮充分展现了人道主义精神、团结协作的力量和中密传统友谊。密联邦渔业局、密联邦波纳佩州应急消防局专门致电中国驻密联邦大使馆，对中国公司表示感谢。新西兰国家广播电台、《马里亚纳新闻观察报》以及密联邦唯一的纸媒《你好，通讯》对事件进行了报道。

2023年7月，中鲁远洋渔业股份有限公司渔船亦曾在密联邦附近海域成功救助2名密联邦遇险渔民，受到密方高度赞誉。

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