人民网北京4月16日电 （记者杨倩）15日，为庆祝中俄建交75周年和中俄友协成立75周年，中俄青少年友好画展在京举行。中国人民对外友好协会副会长袁敏道，俄中友协第一副主席库利科娃，青岛市委常委、副市长耿涛出席活动。中俄友好人士、媒体代表等近百人参观画展。

此次活动由中国人民对外友好协会和中国俄罗斯友好协会举办，由青岛市人民政府承办。袁敏道在致辞中指出，在中俄建交75周年之际，在中俄文化年框架内举办此次活动，是用青少年喜闻乐见的方式打开两国人民心灵相通、感情相亲的友谊之门，在广大青少年心中共植中俄世代友好、合作共赢的理念。

库利科娃在青岛市小学生的讲解下参观了中俄青少年的优秀画作。她表示，这些画作体现了孩子们眼中的俄中友谊。 “我一生都在与中国打交道，俄中友协从成立至今一直致力于推动俄中民间友好。”库利科娃告诉记者，希望两国友协加强合作，开展更多青少年交流活动。

画展以“色彩中的友谊”为主题，面向青岛市和俄罗斯的友城青少年征集绘画作品近190幅，集中展示了75幅优秀作品，反映中俄友谊、风土人情、自然风光、文化艺术、城市街景等多种题材。

中俄青年友好（微视频）创意大赛于当日启动。本次比赛作为中俄建交75周年、中俄友协成立75周年系列庆祝活动之一，面向中俄两国青少年征集以中俄友好、青年、社会文化交流等为主题的创意短视频。