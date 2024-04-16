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朔尔茨第三次访问上海：“老朋友”看到中国新变化

2024年04月16日10:59 | 来源：新华网
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新华社上海4月15日电（记者吴宇、陈杰）“2011年和2015年，我曾经两次访问上海，已经是这里的‘老朋友’。这次在上海，我看到了中国新的发展变化，德中合作对全球未来至关重要。”

4月15日，德国总理朔尔茨第三次来到上海。短短约10个小时的逗留，朔尔茨乘车横穿上海东西，在先后赴同济大学嘉定校区与学生进行交流、参观浦东新区德资企业科思创亚太创新中心、在外滩散步之后，作出了上述表示。

4月15日，德国总理朔尔茨（左）在同济大学嘉定校区与学生进行交流。新华社记者方喆 摄

2011年，朔尔茨作为汉堡市市长，曾访问同济大学，并为学校师生作报告。此次到访同济大学嘉定校区，朔尔茨称之为“稍远的校园”。在这里，他与近160名学生围绕德中青少年交流、可持续发展、智慧城市、人工智能等话题展开对话交流，对同济大学作为中德高教合作桥梁在国际化人才培养和科技创新方面取得的成绩表示赞赏。

4月15日，德国总理朔尔茨（前排左三）在上海参观同济大学科研创新作品。新华社记者高峰 摄

朔尔茨表示，未来30年，全球人口规模可能突破百亿，世界各国面对诸多挑战，需要付出更多努力。德中合作不仅是两个国家之间的关系，更涉及全球未来。在创新技术研发、气候变化、可再生能源开发、贸易与投资等领域，德中需要进一步拓展合作。

4月15日，德国总理朔尔茨（前排中间）参观位于上海浦东新区的德资企业科思创亚太创新中心。新华社记者高峰 摄

6月下旬，作为中国上海国际艺术节特别项目，柏林爱乐乐团将访问上海。一周前，柏林爱乐乐团四场演出开票，仅5分钟，6000多张票就被抢购一空，包括上海在内的中国各地乐迷高涨的文化消费需求以及对这家德国乐团的喜爱与期待由此可见一斑。

听说这一情况后，朔尔茨颇为关注。他认为，这是中国消费市场的新变化，德国企业应予以研究和重视，“我将把这一信息告诉随我一起来访的众多德国企业，相信他们也会和我一样吃惊和高兴”。

朔尔茨一行15日上午由重庆抵沪访问，当晚离沪赴北京。

(责编：王静、袁勃)

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