人民网巴黎4月15日电 （记者于超凡、尚凯元）“文明交流互鉴理念国际研讨会”15日在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举办。中外专家学者齐聚一堂，围绕“文明交流互鉴与人类共同愿景”这一主题展开深入探讨，碰撞思想火花、点亮文明之光。研讨会由中国国务院新闻办公室、联合国教科文组织、中国联合国教科文组织全国委员会共同主办。

中宣部副部长张建春、联合国教科文组织副总干事曲星致开幕辞。张建春在致辞中表示，10年来，文明交流互鉴理念的内涵和外延不断拓展、广泛传播，为增进全人类共同利益提供了中国智慧、中国方案。中国积极践行文明交流互鉴理念，与包括联合国教科文组织在内的各方通力合作，取得了务实成效，共同促进了不同文明间的交流对话。

张建春指出，面对当今世界的诸多风险和挑战，要在探寻古典中汲取文明智慧，在传承创新中推动发展进步，在交流合作中增进相互理解，在面向未来中实现共同愿景；呼吁各方积极践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，增进文明共识，推动文明繁荣。

曲星在致辞中表示，如果没有相互理解、相互认识、相互信任，就无法建立一个真正的国际社会共同体，各方应建立互信，共同开启和平的历史。

联合国教科文组织跨文化对话部门前主任杜杜·迪安在主旨发言中表示，联合国教科文组织致力于推动文化交流文明互鉴，提出了许多概念与计划。“丝绸之路综合研究计划”就是其中之一，包括中国在内的许多国家的支持对计划至关重要。他呼吁重视多元身份、共同遗产、增进相互理解。

中外嘉宾当天还参加了“丝绸之路：人类文化交流的璀璨乐章”“当今世界的跨文化对话”两个分组讨论，畅谈古代丝绸之路对当今世界文明交流的借鉴意义，呼吁发扬包容并存、美美与共、合作交流的精神，推动人类文明交流互鉴与和平发展。

联合国教科文组织官员及各会员国代表、国际组织代表、各国专家学者、青年代表等来自40多个国家、地区和国际组织的200余名嘉宾参加研讨会。

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