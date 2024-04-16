中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟（中）等两国嘉宾和学生代表在活动现场合影。人民网记者 杨晔摄

人民网河内4月15日电 （记者杨晔）2024年国际中文日暨中越文化体验活动15日在越南河内举行。中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟、越南河内大学副校长阮氏菊芳、越南河内阿姆斯特丹中学校长陈垂杨、越南河内大学孔子学院院长杜青云、越南河内大学孔子学院副院长韦爱云等两国嘉宾和学生代表两百多人参加了活动。

郑大伟在致辞时表示，今年国际中文日的主题是：“中文：架起文明互鉴桥梁”。在世界各国前途命运越来越紧密相连的今天，不同文明包容共存、交流互鉴，对于促进人类社会进步和推动现代化进程具有不可替代的作用。国际中文教育是一项十分重要的事业，是促进中外文明交流互鉴、增进理解、凝聚共识、合作共赢的桥梁和纽带。

阮氏菊芳在致辞中表示，越南的中文学习者越来越多，参加中国语合中心和汉考国际组织的汉语水平考试的人数在各个国家中名列前茅。我们特别感谢中国政府长期以来对河内大学中文教学的大力支持。河内大学孔子学院营造了良好的中文学习气氛，为师生提升中文水平提供大力帮助。中方的付出让更多的越南青年了解了真实的中国和友善的中国人民，进一步了解了越中深厚的传统友谊。为促进越中文化交流和友谊建设，我们将继续努力。

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