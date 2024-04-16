人民网约翰内斯堡4月15日电 （刘畅）4月12日上午，虹桥国际经济论坛秘书处、虹桥国际经济论坛研究中心在南非约翰内斯堡举办“全球开放与中非合作”研讨会暨第七届虹桥论坛主题议题非洲区域咨商，与非洲专家学者共议第七届虹桥论坛主题议题设置。来自非洲官产学研界专家代表约40人参会。

虹桥论坛研究中心副理事长、商务部国际贸易经济合作研究院副院长俞子荣发言。人民网 刘畅摄

虹桥论坛研究中心副理事长、商务部国际贸易经济合作研究院副院长俞子荣表示，中非合作行稳致远、成效显著，为“南南合作”树立了典范，虹桥论坛可成为展示中非开放合作成果的最佳平台。第七届虹桥论坛应在前沿性、包容性和“全球南方”代表性等原则的基础上，聚焦世界开放新趋势、全球经济治理、科技与未来产业、气候变化与绿色发展等方向，开展主题议题设置。

中国国际进口博览局、虹桥论坛秘书处宋尚哲发言。人民网 刘畅摄

中国国际进口博览局、虹桥论坛秘书处宋尚哲介绍了进博会和虹桥论坛情况。他指出，虹桥论坛与进博会同期举办，以“全球开放”为核心主题，坚持国际公共产品的功能定位，汇聚全球政商学界知名人士对话交流。虹桥论坛通过开展系列国际研讨、覆盖五大洲的全球咨商等活动，不断提高第七届虹桥论坛主题议题质量。希望各位嘉宾积极建言献策，共同打造具有世界影响力的高水平论坛。

南非国际问题研究所（SAIIA）首席执行官伊丽莎白·西迪罗普洛斯发言。人民网 刘畅摄

南非国际事务研究所（SAIIA）首席执行官伊丽莎白·西迪罗普洛斯（Elizabeth Sidiropoulos）表示，虹桥论坛对全球开放的核心关注，体现了当今世界加强全球经济治理的趋势。以开放促发展、合作、创新与共享，有利于解决当前存在的发展不平衡、逆全球化和单边主义，地缘政治风险带来的粮食安全及全球气候变化等诸多挑战。西迪罗普洛斯认为，中非在广泛领域开展了深度合作，期待未来进一步聚焦重点，助力非洲国家实现“非盟《2063年议程》”及“联合国2030年可持续发展议程”相关目标。因此，第七届虹桥论坛议题可在体现中非合作基础上，重点关注气候与能源转型合作、农业与粮食安全、技术升级与价值链、数字基建等多个领域，以虹桥论坛平台加强全球南方合作。

专家学者发言。人民网 刘畅摄

南非贸工部贸易司副司长马洛斯·安东尼·莱特索阿洛（Malose Anthony Letsoalo），约翰内斯堡大学非洲中国研究中心主任、前孔子学院联合主任大卫·蒙亚伊（David Monyae），睿纳新国际咨询公司创始人兼首席执行官汉娜·赖德（Hannah Ryder），非洲气候基金执行主任萨利姆·法基尔（Saliem Fakir），Synergy国际咨询公司首席代表保罗·卡佩勒斯（Paul Kapelus）等与会专家学者聚焦“开放”核心主题，围绕“开放发展”、“开放合作”、“开放创新”、“开放共享”四个板块，就第七届虹桥论坛主题议题设置进行了富有成效的讨论，建议论坛议题范围涵盖中非贸易投资促进与便利化、发展中国家工业化、发展中国家贸易融资、技术创新、跨境电商等，以及社会与环境可持续发展、人口就业与青年发展等人文领域的内容，充分体现虹桥论坛作为全球共享的国际公共产品的多元化和包容性。同时，与会专家学者也表达了参加第七届虹桥论坛的积极意向。

活动现场。人民网 刘畅摄

同期，工作组还拜访了南非国际事务研究所，就虹桥论坛议程设置、南南合作等开展交流，并探讨了加强双方未来合作事宜。

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