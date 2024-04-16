人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

虹桥论坛召开咨商会议——非洲专家学者共议第七届主题议题设置

2024年04月16日10:08 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网约翰内斯堡4月15日电 （刘畅）4月12日上午，虹桥国际经济论坛秘书处、虹桥国际经济论坛研究中心在南非约翰内斯堡举办“全球开放与中非合作”研讨会暨第七届虹桥论坛主题议题非洲区域咨商，与非洲专家学者共议第七届虹桥论坛主题议题设置。来自非洲官产学研界专家代表约40人参会。

虹桥论坛研究中心副理事长、商务部国际贸易经济合作研究院副院长俞子荣发言。人民网 刘畅摄

虹桥论坛研究中心副理事长、商务部国际贸易经济合作研究院副院长俞子荣发言。人民网 刘畅摄

虹桥论坛研究中心副理事长、商务部国际贸易经济合作研究院副院长俞子荣表示，中非合作行稳致远、成效显著，为“南南合作”树立了典范，虹桥论坛可成为展示中非开放合作成果的最佳平台。第七届虹桥论坛应在前沿性、包容性和“全球南方”代表性等原则的基础上，聚焦世界开放新趋势、全球经济治理、科技与未来产业、气候变化与绿色发展等方向，开展主题议题设置。

中国国际进口博览局、虹桥论坛秘书处宋尚哲发言。人民网 刘畅摄

中国国际进口博览局、虹桥论坛秘书处宋尚哲发言。人民网 刘畅摄

中国国际进口博览局、虹桥论坛秘书处宋尚哲介绍了进博会和虹桥论坛情况。他指出，虹桥论坛与进博会同期举办，以“全球开放”为核心主题，坚持国际公共产品的功能定位，汇聚全球政商学界知名人士对话交流。虹桥论坛通过开展系列国际研讨、覆盖五大洲的全球咨商等活动，不断提高第七届虹桥论坛主题议题质量。希望各位嘉宾积极建言献策，共同打造具有世界影响力的高水平论坛。

南非国际问题研究所（SAIIA）首席执行官Elizabeth Sidiropoulos发言。人民网 刘畅摄

南非国际问题研究所（SAIIA）首席执行官伊丽莎白·西迪罗普洛斯发言。人民网 刘畅摄

南非国际事务研究所（SAIIA）首席执行官伊丽莎白·西迪罗普洛斯（Elizabeth Sidiropoulos）表示，虹桥论坛对全球开放的核心关注，体现了当今世界加强全球经济治理的趋势。以开放促发展、合作、创新与共享，有利于解决当前存在的发展不平衡、逆全球化和单边主义，地缘政治风险带来的粮食安全及全球气候变化等诸多挑战。西迪罗普洛斯认为，中非在广泛领域开展了深度合作，期待未来进一步聚焦重点，助力非洲国家实现“非盟《2063年议程》”及“联合国2030年可持续发展议程”相关目标。因此，第七届虹桥论坛议题可在体现中非合作基础上，重点关注气候与能源转型合作、农业与粮食安全、技术升级与价值链、数字基建等多个领域，以虹桥论坛平台加强全球南方合作。

专家学者发言。人民网 刘畅摄

专家学者发言。人民网 刘畅摄

南非贸工部贸易司副司长马洛斯·安东尼·莱特索阿洛（Malose Anthony Letsoalo），约翰内斯堡大学非洲中国研究中心主任、前孔子学院联合主任大卫·蒙亚伊（David Monyae），睿纳新国际咨询公司创始人兼首席执行官汉娜·赖德（Hannah Ryder），非洲气候基金执行主任萨利姆·法基尔（Saliem Fakir），Synergy国际咨询公司首席代表保罗·卡佩勒斯（Paul Kapelus）等与会专家学者聚焦“开放”核心主题，围绕“开放发展”、“开放合作”、“开放创新”、“开放共享”四个板块，就第七届虹桥论坛主题议题设置进行了富有成效的讨论，建议论坛议题范围涵盖中非贸易投资促进与便利化、发展中国家工业化、发展中国家贸易融资、技术创新、跨境电商等，以及社会与环境可持续发展、人口就业与青年发展等人文领域的内容，充分体现虹桥论坛作为全球共享的国际公共产品的多元化和包容性。同时，与会专家学者也表达了参加第七届虹桥论坛的积极意向。

活动现场。人民网 刘畅摄

活动现场。人民网 刘畅摄

同期，工作组还拜访了南非国际事务研究所，就虹桥论坛议程设置、南南合作等开展交流，并探讨了加强双方未来合作事宜。

(责编：燕勐、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部