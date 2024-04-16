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“兰亭雅集”书法体验活动在布加勒斯特成功举办

2024年04月16日09:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙4月15日电 （记者李增伟）4月13日，布加勒斯特中国文化中心成功举办2024“兰亭雅集”书法体验活动。罗马尼亚书法老师安雅作为主讲人，带领罗马尼亚友人用笔墨探索“兰亭”之美，吸引约60名当地友人参加。

安雅老师指导练习汉字笔画。布加勒斯特中国文化中心供图

安雅老师指导练习汉字笔画。布加勒斯特中国文化中心供图

布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波在欢迎辞中表示，中国书法历史悠久，承载了丰富的历史文化底蕴。王羲之的作品《兰亭集序》，被誉为中国古代书法的巅峰之作，不仅在艺术上具有重要地位，更是中国文化的象征之一。希望罗马尼亚朋友通过中国书法，感受中国历史的沉淀和传统文化的魅力。

嘉宾在观看《兰亭集序》图片展。 布加勒斯特中国文化中心供图

嘉宾在观看《兰亭集序》图片展。布加勒斯特中国文化中心供图

安雅以羲之爱鹅、入木三分等故事为切入点，配以精心设计的图文，向嘉宾讲述王羲之的生平以及他苦练中国书法的故事。她还以《兰亭集序》中20个“之”字为例，为当地友人讲解汉字的形态与美感，带大家领略《兰亭集序》典雅、双逸、潇洒的风格。

罗马尼亚友人兴奋地展示自己的书法作品。 布加勒斯特中国文化中心供图

罗马尼亚友人兴奋地展示自己的书法作品。布加勒斯特中国文化中心供图

安雅精心准备的书法工作坊环节深受大家的喜爱。当地友人在老师的指导下，先以水写毛毡熟悉基本汉字笔画，再以墨水和宣纸书写“永”、“兰亭集序”、“茂林修竹”、“你好中国”等汉字。他们将自己的书法作品小心折叠，纷纷表示希望能够参加书法培训班，书写更好的作品。

罗马尼亚友人体验书法。布加勒斯特中国文化中心供图

罗马尼亚友人体验书法。布加勒斯特中国文化中心供图

罗马尼亚中文爱好者玛利亚带着自己的两个女儿参加此次活动。她表示，很高兴有机会参加中国文化活动，认为这样的活动充满趣味性，希望自己的孩子更多认识和学习中国文化。

活动现场还设置了王羲之经典书法作品小型展览。

安雅老师指导罗马尼亚友人练习书法。 布加勒斯特中国文化中心供图

安雅老师指导罗马尼亚友人练习书法。布加勒斯特中国文化中心供图

(责编：燕勐、张悦)

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