人民网亚的斯亚贝巴4月15日电 （记者黄培昭）埃塞俄比亚鲁班工坊位于埃塞联邦职业技术培训学院内，该学院坐落在埃塞首都亚的斯亚贝巴的东北部。

在联邦职业技术培训学院内，绿树掩映的机电教学楼门口，“鲁班工坊”几个大字赫然在目。入内，教学楼的一层最里面的几间大教学，便是这里的鲁班工坊。

当地教师正在指导学生操控机器人。人民网记者 黄培昭摄

由中国培养出来的当地教师约纳斯·阿凯莱（中文名艾友涵），正在指导几个学生操控机器人进行作业。随着指令的不断发出，机器人手臂灵活娴熟地做着各种动作：抓取实物，模拟流水线生产，还能够写出漂亮的汉字！

在机电一体化实验室，卡尔齐丹正在跟着老师福伦威特（中文名青果）学习实操课，青果认真地讲解着、示范着，她要把从中国老师江绛那里学到的知识，传授给更多的学生。

江绛也是鲁班工坊的中方负责人。他已经在埃塞鲁班工坊扎根执教和工作了10多年，亲手教出的当地学生一茬又一茬，现在许多都成为了埃塞重要单位的中流抵住。

在机电一体化实验室，一位学生正在进行实操。人民网记者 黄培昭摄

江绛向人民网记者介绍说，埃塞鲁班工坊由天津职业技术师范大学与埃塞联邦职业技术培训学院合作建立，2021年4月28日揭牌启运。项目定位于人工智能领域，对接埃塞合作院校的制造技术、电子与通信技术、电气与控制技术3个本科专业和电气自动化与控制技术管理硕士专业1个研究生专业，提供学位教育与技术培训。

“埃塞鲁班工坊立足东非，面向整个非洲，在人工智能领域开展高水平职业教育师资和高端技术技能人才的学历教育和技术技能培训。”江绛说。

人民网记者在采访中了解到，鲁班工坊占地总面积为830平方米，包括多媒体教学区、教学研讨区、工业控制区、传感器区、工业机器人区、机电一体化区、办公室和库房，可同时容纳100多人进行教学。主要教学设备包括传感器检测与应用训练装置控制设备、工业控制实训装置控制设备、模块化机电一体化训练装置控制检测和执行设备、工业机器人工程应用平台控制设备、自动化智能产线设备等，设备设施和配套软硬件等均达到国内乃至全球一流水平。

鲁班工坊学生正在学习操控机器人作业。人民网记者 黄培昭摄

鲁班工坊受到埃塞政府官员、媒体和民众的高度评价和欢迎。埃塞劳动与技能部部长穆芙莉哈特强调说：“埃塞鲁班工坊拥有全国独一无二的工业机器人培训平台，将为埃塞培养尖端工业化人才提供极大的帮助。”

2021年12月1日，埃塞主流媒体《先驱报》以《鲁班工坊助力非洲实现卓越工程愿景》为标题，对埃塞鲁班工坊的建设与培训情况做了整版报道和积极评价。

人民网记者在采访中了解到，作为中国职业教育“走出去”的国家名片，鲁班工坊迄今已经遍布亚非欧三大洲，成为共建“一带一路”的“技术驿站”，生动演绎着“授人以鱼，更授人以渔”的可贵精神；同时，中国智慧凝聚而成的中国工匠精神，也随着这些“技术驿站”远播世界各地，让更多的地球人读懂中国、尊敬中国、热爱中国。

(责编：燕勐、张悦)