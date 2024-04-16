人民网首尔4月14日电 （周玉波）4月10日的韩国国会议员选举以泛在野党阵营192席的巨大胜利结束，即将组成的第22届国会仍将维持在野党的“优势”地位，甚至强于第21届国会的在野党势力。由于在野党阵营获得全部300个席位当中的三分之二以上，占据绝对主导地位，因此未来尹锡悦政府及执政党推行国政必将受到牵制，充满不确定性。在这种情况下，韩国政局将走向何方，有哪些值得关注的经济和民生焦点？

新国会能否在法定期限内开院备受瞩目

按照《国会法》规定，为期4年的韩国第22届国会本来应于5月30日开院工作。但现在，新国会能否在法定的期限内启动成为普遍的关注焦点。

根据韩国中央选举管理委员会14日公布的数据，在这次国会议员选举中，共同民主党和共同民主联盟共获得175席，继续保持国会第一大党地位。加上祖国革新党12席、改革革新党3席，以及新未来党和进步党各1席，泛在野党阵营总共占有300席中的192席。而执政党国民力量党和国民未来党共获得108席，勉强守住了阻止宪法修正的“马奇诺防线”。

4月10日，在韩国首尔，韩国最大在野党共同民主党党首李在明（前排中）与共同民主党领导层共同庆祝出口民调结果大幅领先。新华社记者 姚琪琳摄

根据《国会法》的规定，本届国会第一次临时会议的全体会议应于6月5日召开。为保证国会正常运转，在这次会议上，将要选出国会议长和副议长，组成第22届国会前半期的议长团。6月7日选举常任委员长及特别委员长，任命常任委员会及预算决算特别委员会的委员。但是，在目前“执政党小而在野党大”的格局之下，因为涉及各党派的具体利益，国会各主要领导职位的协商与分配或将面临激烈的对峙和巨大的困难，导致本届国会延期启动。

目前，国会议长人选呼声最高的是共同民主党内第六次当选国会议员的秋美爱（1957年生）和同样第六次当选的赵正湜（1963年生）。按照惯例，当经历不相上下时，年长的秋美爱有可能担任前半期国会议长，而赵正湜则将担任后半期国会议长。

新国会院内斗争将更加针锋相对

选举结果刚刚尘埃落定，泛在野党阵营就已经摩拳擦掌，准备在新国会体制内向执政党及政府公开宣战。共同民主党已经预告将推动针对尹锡悦总统夫人的“金建希特别检察法”“梨泰院踩踏事件特别法”以及前海军陆战队上等兵“蔡上兵特别检察法”等法案的立法程序。而文在寅政府时期曾担任法务部长的现祖国革新党党首曹国也宣布将在国会开院后，立即上呈“韩东勋特别检察法”法案。韩东勋曾担任本次国会选举中执政党方面的实际领导人“非常对策委员长”，被认为是尹锡悦总统的亲信和得力助手。

鉴于此，有观察认为执政党或将采取“拖延战术”来尽可能延迟这些法案的通过，这也预示着新一届国会的院内斗争将会比上届更加激烈。

由于这些“特别检察法”案件属于国会法制委员会管辖，因此在新一届国会的18个常任委员长中，负责掌管主要法案处理的法制司法委员会委员长的人选极为重要，这个位置也是执政党和在野党争夺的焦点。

总理及总统府幕僚大举辞职 国政改革势在必行

本次国会选举执政党惨败之后，尹锡悦成为首位在任期内持续面对国会“在野党大而执政党小”局面的韩国总统。在11日选举结果出炉后，他通过总统秘书室长发布了一条信息，表示将虚心接受人民的意愿，推行国政改革，尽全力维护经济和民生稳定。

尹锡悦的首要任务是人事改革。目前，国务总理韩德洙及总统府高级秘书室全体成员均递交了辞呈，尹锡悦正在考虑受理这些辞呈的时间和方式。考虑到有可能对国政运营带来困扰，整体更换总理和高级幕僚的可能性较低。

有消息表明，尹锡悦目前正在认真考虑任命前国土交通部长元喜龙为新任总统秘书室长。元喜龙曾三次当选国会议员，做过济州道知事，还在本届政府中担任过国土交通部长，从政经验丰富。外界普遍认为他能够很好地理解尹锡悦的治国理政方针。而总理的人选中，目前呼声较高的是曾任韩国驻中国大使的权宁世。然而，在野党对主要候选人持续发表反对意见，加深了尹锡悦的顾虑。总统办公室的一位相关人士表示，考虑到这些职位的重要性，需要花费适当的时间来寻找和验证合适的人选。

总统府还预告了国政运营方式的变化，表明了与李在明领导的在野党展开对话的意愿。由于国会议员选举结果被认为是对尹锡悦政府执政满意度的中期评价，因此总统府表示在执政后期将更多关注民生和经济。然而，由于执政党在国会并不占多数，尹锡悦政府正在推行的医疗改革、房地产和减税等重要政策在未来立法过程中可能会遭遇瓶颈。

政府债台高筑 央行忧心忡忡

近日，尹锡悦政府仅在今年第一季度就从韩国的央行——韩国银行短期借款超过45万亿韩元的事实被公之于众，引发争议。这是自2011年相关统计开始编制以来规模最大的一次。据分析，韩国政府之所以像普通老百姓开设透支账户一样从韩国银行突然大举举债，原因有二。其一在于尹锡悦政府推行的富人减税政策导致税收不足；其二是在刚刚举行的国会议员选举之前，政府为了在短期内拉选票，大力推行各种收买民心的政策，从而导致预算执行超速。

根据现行法律，韩国政府需要紧急资金时，可以从韩国银行短期借款，金额和期限由政府确定。与发行国债不同，短期借款只需公布余额，在月末偿还即可。然而，问题在于无人知晓政府在什么时候借了多少钱，从而也就无法确切了解政府的财政状况。

有专家认为，政府借款带来的货币供应增加可能导致流动性增加，从而使物价管理变得更加困难。尽管韩国银行在今年年初采取了积极措施，如大力发行短期国债、强化政府借款条件、最大限度减少平均借款日数和借款金额，然而，这并不是强制性的。只要政府有意愿，就可以随意借款。

对此，政府解释说，“第一季度通常税收较少，所以临时借款增加。”然而，在国家财政赤字和债务水平达到历史最高水平的情况下，政府的表态在多大程度上能够获得民众的信任还不得而知。

物价飞涨 民众苦不堪言

据韩国消费者协会14日消息，韩国消费者经常购买的加工食品实际购买价格在一年内上涨了约6%。尽管政府为了稳定物价已经使出了浑身解数，但消费者的购物负担却不降反升。

在一项针对32种不同加工食品的今年第一季度平均价格实施的调查中，有25种产品的价格比去年同期上涨。整体平均涨幅为6.1%，上涨产品的平均涨幅为9.1%。这个涨幅大概是去年消费者物价指数（3.6%）的两倍。

此外，一些老百姓必需的食材价格上涨幅度更为明显。食用油（100毫升）从去年第一季度的平均643.3韩元上涨到今年第一季度的963.7韩元，涨幅最高，达到49.8%；糖（27.7%）、黄酱（17.4%）等价格也大幅上涨。此外，咖喱（16.3%）、牛奶（13.2%）、 速溶咖啡（11.6%）、 辣椒酱（7.8%）、火腿（7.6%）、 麦片（6.7%）等也进入了涨价前十名。

一名在媒体工作的职场人士表示，“过去经常和同事们下馆子解决午餐。最近物价飞涨，感觉都快吃不起了。所以，我会时不时地从家里准备盒饭带到单位，午休时和同事们凑在会议室里吃盒饭。”

有分析人士称，随着国会议员选举的结束，主要食品公司可能以原材料上涨等为由，纷纷提高加工食品的价格。另外，最近中东局势的不稳定导致国际油价急剧上涨，也会成为韩国物价不稳定的因素。

医政纠纷长期化 患者心急如焚

韩国的医政纠纷由来已久。自今年2月韩国政府公布了医科大学扩招方案以来，大量医院医生罢工，医学院学生罢课，甚至有医学院教授提出了集体辞职，导致医疗服务陷入混乱。政府与医疗界的对峙已经持续了两个多月，双方互不让步。

由于“罢工潮”的影响，韩国国内近期出现了一系列问题，包括救护车在十多家医院转来转去却无人接收病人，病人因未能及时就医而丧生，首都地区几家大医院的手术和诊疗量减半等。为此，尹锡悦于4月1日就医学院扩招及医疗改革发表讲话，对医疗界的“罢工潮”给国民带来的不便表示深切歉意。尹锡悦表示，如果医疗界能够提出更合理的方案，政府将持开放态度进行讨论。

新一届国会议员选举结束后，韩国医师协会非常对策委员会召开了记者招待会，再次敦促政府撤回“医学院学生扩招政策”，并呼吁重新审视这一政策。该协会声称这是医疗界提出的唯一解决方案。15日，在选举结果出台的5天后，政府第一次表明了立场，表示要将医疗改革进行到底。同日，在韩国医师协会的侧面声援下，已经辞职的实习及住院医生1360人奋起反抗，将韩国保健福祉部部长及副部长双双告上法庭，理由是其滥用职权。

另据韩国媒体MBC最近进行的民意调查显示，89%的受访者支持医科大学扩招；对于医疗空白的持续，19%的受访者认为政府应承担责任，37%认为医疗界应承担责任，41%认为双方都应承担责任。

这并不是韩国医疗界与政府就医科大学扩招问题的首次对立。在文在寅政府时期，曾因发布扩招方案引发医疗界大规模罢工，最终政府妥协，暂停扩招政策。对于当前的医疗政策争议，尹锡悦政府将如何解决，或将成为其执政能力的又一次重要考验。

(责编：燕勐、刘慧)