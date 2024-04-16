新华社河内4月15日电（记者孙一）2024年国际中文日暨中国文化体验活动15日在越南河内大学孔子学院举行。

活动由河内大学孔子学院主办。中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟、河内大学副校长阮氏菊芳等出席活动。活动设置有毛笔书法、中国画、中国结、画脸谱、剪纸、汉服、美食等中国文化体验展台，近400名来自越南多所大学和中学的师生踊跃参与体验，现场气氛热烈。

郑大伟在致辞中表示，国际中文教育是一项十分重要的事业，是促进中外文明交流互鉴、增进理解、凝聚共识、合作共赢的桥梁和纽带。中越双方积极落实两国教育合作协定，鼓励互派留学生，加强两国高校交流和合作。构建具有战略意义的中越命运共同体也为学习中文的越南学生创造了更多机会和更广阔的发展前景。

阮氏菊芳在致辞中说，越中是同志加兄弟的友好邻邦，文化基础有很多相同之处，近年来两国经贸往来繁荣。在此背景下，越南学习中文的人越来越多，很多人因此找到了满意的工作。这促使越南各大学中文系和中文培训机构招生火爆，中文在越南中小学也备受关注。

河内大学孔子学院由中国广西师范大学参与共建，2014年12月正式成立以来，已培养了数千名学员。

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