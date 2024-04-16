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巴基斯坦暴雨引发灾害致39人死亡

2024年04月16日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡4月15日电（记者蒋超）巴基斯坦国家灾害管理局15日发布报告说，过去3天，持续暴雨引发的各类灾害已造成至少39人死亡。

　　4月15日，在巴基斯坦西北部城市白沙瓦，人们涉水前行。新华社发（奥马尔·卡尤姆摄）

　　报告说，巴东部旁遮普省是受灾最严重地区，暴雨引发的多起雷击事件造成至少21人死亡。此外，暴雨在西北部开伯尔-普什图省引发的房屋倒塌事故造成8人死亡，在西南部俾路支省引发的雷击和房屋倒塌事故造成7人死亡，在巴控克什米尔地区和北部吉尔吉特-伯尔蒂斯坦地区分别造成2人和1人死亡。暴雨还导致部分地区房屋和桥梁损毁，数条公路因灾断行。巴军方、政府和民间组织等正在灾区展开救援。

　　报告说，巴基斯坦大部分地区从16日开始将迎来新一轮大雨和雷暴天气，有关部门应做好灾害防范工作。

　　

　　4月15日，在巴基斯坦西北部城市白沙瓦，车辆涉水前进。新华社发（奥马尔·卡尤姆摄）

　　4月15日，在巴基斯坦西北部城市白沙瓦，人们涉水前行。新华社发（奥马尔·卡尤姆摄）

(责编：徐祥丽、崔越)

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