新华社北京4月15日电 4月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同沙特外交大臣费萨尔通电话。

王毅表示，中方坚决反对袭击伊朗驻叙利亚使馆馆舍这种严重违反国际法的行为，同时我们注意到伊朗表示进行的反击不针对任何周边国家，愿继续奉行睦邻友好政策。当前局势面临走向恶化还是回归正常的抉择。中方赞赏沙方强调通过外交途径解决问题。我们愿同沙方共同努力，避免对抗进一步加剧。

王毅强调，这一轮局势升级是加沙冲突外溢的最新表现。当务之急是严格落实联合国安理会第2728号决议，立即实现无条件、持久停火，切实保护平民，确保人道救援。巴勒斯坦人民一直未能实现民族合法权利，是当代持续最长的不公，是巴以问题的根源，也是中东问题的核心。解决问题的方向就是要尽快落实“两国方案”，建立独立的巴勒斯坦国，恢复巴勒斯坦人民的民族合法权利，实现巴以两国和平共处。国际社会应采取更积极行动，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，推动召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，就落实“两国方案”形成时间表和路线图。中方愿同沙方加强沟通协调，为此作出共同努力。

王毅说，沙特是中国在中东地区的重要伙伴。中方愿同沙方加强沟通协调，落实好两国元首达成的重要共识，不断深化政治互信，推动中沙关系向更高水平迈进。

费萨尔表示，沙中对当前中东局势的立场高度一致。两国都主张通过对话解决分歧，都致力于维护中东地区的和平稳定。沙方对当前局势升级深表担忧，希望局势尽快回到正常轨道。沙方高度期待中方为此发挥积极和重要作用，愿同中方加强沟通协调，推动加沙立即实现无条件停火，启动落实“两国方案”，尽早实现中东稳定。沙方完全信任中方，愿推动沙中合作持续发展。

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