4月15日，在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举行的“文明交流互鉴理念国际研讨会”上，中外嘉宾参加“丝绸之路：人类文化交流的璀璨乐章”分组讨论。新华社记者 高静 摄

新华社巴黎4月15日电（记者徐永春 刘芳）“文明交流互鉴理念国际研讨会”15日在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举办。中外专家学者齐聚一堂，围绕“文明交流互鉴与人类共同愿景”这一主题展开深入探讨，碰撞思想火花、点亮文明之光。研讨会由中国国务院新闻办公室、联合国教科文组织、中国联合国教科文组织全国委员会共同主办。

中宣部副部长张建春、联合国教科文组织副总干事曲星致开幕辞。张建春在致辞中表示，习近平主席于2014年3月首次访问联合国教科文组织总部并发表了关于文明交流互鉴理念的重要演讲。10年来，文明交流互鉴理念的内涵和外延不断拓展、广泛传播，为增进全人类共同利益提供了中国智慧、中国方案。中国积极践行文明交流互鉴理念，与包括联合国教科文组织在内的各方通力合作，取得了务实成效，共同促进了不同文明间的交流对话。

4月15日，在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部，联合国教科文组织跨文化对话部门前主任杜杜·迪安（后左一）在“文明交流互鉴理念国际研讨会”上作主旨发言。新华社记者 高静 摄

张建春指出，面对当今世界的诸多风险和挑战，要在探寻古典中汲取文明智慧，在传承创新中推动发展进步，在交流合作中增进相互理解，在面向未来中实现共同愿景；呼吁各方积极践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，增进文明共识，推动文明繁荣。

曲星在致辞中表示，如果没有相互理解、相互认识、相互信任，就无法建立一个真正的国际社会共同体，各方应建立互信，共同开启和平的历史。

联合国教科文组织跨文化对话部门前主任杜杜·迪安在主旨发言中表示，联合国教科文组织致力于推动文化交流文明互鉴，提出了许多概念与计划。“丝绸之路综合研究计划”就是其中之一，包括中国在内的许多国家的支持对计划至关重要。他呼吁重视多元身份、共同遗产、增进相互理解。

4月15日，在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部，与会代表出席“文明交流互鉴理念国际研讨会”。华社记者 高静 摄

中外嘉宾当天还参加了“丝绸之路：人类文化交流的璀璨乐章”“当今世界的跨文化对话”两个分组讨论，畅谈古代丝绸之路对当今世界文明交流的借鉴意义，呼吁发扬包容并存、美美与共、合作交流的精神，推动人类文明交流互鉴与和平发展。

联合国教科文组织官员及各会员国代表、国际组织代表、各国专家学者、青年代表等来自40多个国家、地区和国际组织的200余名嘉宾参加研讨会。

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