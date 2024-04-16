新华社东京4月15日电（记者姜俏梅 郭丹）日本共同社15日公布的民意调查结果显示，受自民党“黑金”丑闻影响，首相岸田文雄领导的内阁支持率仅比上月高出3.7个百分点至23.8%，连续6个月处于执政“危险水域”。

调查结果显示，岸田内阁不支持率比上次调查减少2.3个百分点，为62.1%。有65.5%的受访者认为自民党对涉及秘密资金的“安倍派”和“二阶派”国会议员处分“较轻”；有78.4%的受访者表示“无法接受”岸田文雄不受处分；认为自民党调查和国会质疑并没有澄清秘密资金真相的受访者高达93.3%。另外，就下届众议院选举展望，有50.5%的受访者认为执政党和在野党势力不分伯仲，有23.8%的受访者认为执政党和在野党势力将发生逆转。

在日本政坛，内阁支持率低于30%被舆论视为进入“危险水域”；如果进一步跌破20%，则被视为陷入“下台水域”。

日本媒体指出，日本民众因秘密资金问题对现政权产生信任危机。预计在本月底进行的众议院补缺选举中，在野党将利用“黑金”丑闻与执政党对峙，并通过强烈批判执政党来吸引民众支持，进而为下届众议院选举做准备。

去年11月，自民党内曝出“黑金”丑闻。自民党多个派阀为所属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标，多出的资金将以“回扣”形式返还给议员。这部分资金将不在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上登记，从而成为不受监管的秘密资金。受“黑金”丑闻影响，自民党三大派阀“岸田派”“安倍派”“二阶派”1月19日决定解散。4月4日，自民党宣布对“安倍派”和“二阶派”国会议员38人及一名非国会议员进行党纪处分。

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