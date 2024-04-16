新华社开罗4月15日电（记者张猛）喀土穆消息：在苏丹冲突爆发一周年之际，联合国粮食及农业组织（粮农组织）驻苏丹代表杨红杰15日呼吁在6月主要种植季开始前向苏丹紧急提供大规模农业支持，以避免苏丹饥饿危机进一步加剧。

杨红杰当天对新华社记者说，根据联合国粮食安全阶段综合分类，在上一个收获季节（2023年10月-2024年2月），苏丹全国约有1770万人处于严重的粮食不安全状态，约350万五岁以下儿童严重营养不良，其中70万儿童处于严重急性营养不良状态。

杨红杰说，受冲突影响，2023年苏丹全国粮食产量估计为411.6万吨，同比下降46%，比前五年平均产量低约40%。该国素有“粮仓”之称的杰济拉州粮食产量大减，而西达尔富尔州几乎颗粒无收。喀土穆州、达尔富尔地区和科尔多凡地区是全国粮食不安全最严重的地区。

杨红杰说，粮农组织去年向苏丹100万农户发放了农作物种子，生产的粮食够1300多万人食用一年。今年粮农组织计划寻求1.04亿美元资金支持，用于为900万苏丹人提供农业生产投入，但目前筹集到的资金不足目标的10%。如不能在6月主要种植季开始前加大应急响应力度，苏丹饥饿危机和粮食危机都将加剧。

杨红杰认为，仅向苏丹提供粮食和资金援助不足以弥补当地粮食产量不足造成的缺口，还应通过促进谷物生产、购置牲畜、提供兽医服务等多种干预措施协助化解苏丹饥饿危机。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年的武装冲突已造成苏丹约1.4万人丧生，超过810万人流离失所，一半以上人口（约2500万人）需要人道主义援助和保护。

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