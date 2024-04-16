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中方呼吁有关方面停止采取加剧也门紧张局势的行动

2024年04月16日08:28 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月15日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽15日在安理会也门问题公开会上发言表示，中方对红海紧张局势表示关切，呼吁有关方面保持克制，停止采取加剧紧张局势的行动。

　　耿爽表示，当前，也门局势依然复杂严峻。也门问题有关各方应坚持政治解决的大方向，排除干扰、相向而行，共同推进“也人主导、也人所有”的全面政治进程。中方敦促也门各方保持克制，避免刺激局势升级，为政治进程创造良好氛围。中方支持联合国也门问题特使格伦德贝里所作努力，期待各方特别是对也门局势有影响力的国家发挥建设性作用。

　　耿爽说，中方对红海紧张局势表示关切，再次呼吁胡塞武装尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利，立即停止有关袭扰行为。呼吁有关方面保持克制，停止采取加剧紧张局势的行动。中方重申，安理会从未授权任何国家对也门使用武力，任何国家不得曲解、滥用国际法和安理会决议。

　　耿爽说，缓解也门人道危机是国际社会的共同任务。也门冲突已持续9年，医院、学校等大量基础设施损毁，全国有五分之四以上人口生活贫困，超过450万适龄儿童无法就学。中方呼吁国际社会加大对也门的人道和发展投入，期待世界粮食计划署早日恢复在也门北部的援助工作。

　　耿爽表示，红海紧张局势是加沙冲突外溢影响的显著表现。尽管安理会通过了明确要求停火的第2728号决议，但直到斋月结束，战火仍在延宕，对地区和平稳定的威胁持续加剧。以色列应切实履行联合国会员国义务，全面落实安理会决议要求，立即停止对加沙地带的军事进攻，停止集体惩罚巴勒斯坦人民。中方支持安理会根据形势发展采取进一步必要行动。

(责编：徐祥丽、崔越)

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