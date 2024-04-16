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特朗普在纽约出席“封口费”案庭审

2024年04月16日08:27 | 来源：新华网
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　　新华社纽约4月15日电（记者刘亚南）美国前总统特朗普15日在纽约曼哈顿一家刑事法院出庭，出席关于其在2016年涉嫌伪造商业记录以掩盖向一名女演员支付“封口费”一案的审理，他由此成为美国历史上首名遭刑事审判的前总统。

　　特朗普当天在进入法庭前表示，检方指控没有根据，这是一场“政治审判”。他说：“这是对我们国家的攻击，这是一个正在失败的国家。”

　　根据该法院日前发布的消息，这一刑事审判预计将持续6至8周，15日首先开始陪审团的遴选。预计特朗普在审理期间将一直现场参加庭审。

　　特朗普及其律师团队在此前一周曾多次试图推迟这一案件庭审，但均遭到上诉法院法官的拒绝。

　　曼哈顿地区检察官去年3月底指控特朗普在2016年总统选举前通过伪造商业记录的方式试图掩盖向一名女演员支付13万美元的“封口费”，特朗普为此面临34项重罪指控。特朗普坚决否认所有指控，也不承认与涉案女子有染。

　　特朗普2017年1月至2021年1月担任美国总统，预计他将成为共和党2024年总统选举候选人。特朗普目前深陷多起诉讼，包括“封口费”案等四起刑事诉讼。

(责编：徐祥丽、崔越)

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