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王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话

2024年04月16日01:15 | 来源：新华网
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新华社北京4月15日电 4月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。

阿卜杜拉希扬介绍了伊方对伊朗驻叙利亚使馆馆舍遇袭事件的立场，表示联合国安理会没有就此作出必要反应，伊方有权对主权受到侵犯作出自卫回应。当前地区局势十分敏感，伊方愿意保持克制，无意进一步升级局势。伊方主张在加沙立即实现停火，支持中方为推动停火、恢复地区安宁、加强地区国家合作作出的积极努力。伊方愿同中方一道，推动伊中合作进一步发展。

王毅表示，中方强烈谴责并坚决反对伊朗驻叙利亚使馆馆舍遇袭事件，认为这一事件严重违反国际法，不可接受。中方注意到伊朗表示伊方采取的行动是有限度的，是对馆舍遇袭事件行使自卫权，赞赏伊方强调不针对地区国家和周边邻国，并且重申继续奉行睦邻友好政策。相信伊朗能够把握好局势，在维护伊方主权和尊严的同时，避免局势进一步动荡。

王毅说，当前局势是加沙冲突升级的外溢效应。当务之急是尽快落实安理会第2728号决议，在加沙实现停火止战，切实保护平民，防止人道灾难进一步加剧。中方愿同伊方保持沟通，共同推动巴勒斯坦问题得到全面、公正、持久解决。中伊是全面战略伙伴，中方愿同伊方稳步推进各领域务实合作，推动中伊关系取得更大发展。

(责编：卫嘉、白宇)

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