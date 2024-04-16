新华社北京4月15日电

中华人民共和国外交部和中非共和国外交部关于共同推动落实三大全球倡议的联合声明

2024年4月15日，中共中央政治局委员、中华人民共和国外交部长王毅同来华正式访问的中非共和国外长拜波在北京举行会谈，就双边关系及共同关心的国际问题进行了富有成效的交流，特别是就三大全球倡议深入交换意见，达成以下共识：

一、在当前世界格局深刻演变、人类社会遭遇多重挑战背景下，双方应沿着两国元首共识指引的方向，高举人类命运共同体旗帜，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，团结合作，相互支持，互利共赢，共谋发展。

二、习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议为“全球南方”发展提供新机遇，为国际社会进步描绘新愿景。中非方愿全力支持并同中方共同推动相关倡议落实，为两国友好关系发展不断注入新的强劲动力。

三、双方继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。中方将继续支持中非方推动和平稳定重建进程和发展、维护主权安全、实现民族振兴的努力。中非方重申坚定奉行一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，反对任何形式的“台独”，坚定支持中国为实现国家统一所作的一切努力。双方坚定支持不干涉内政原则，共同反对外部势力以任何形式干涉两国内政。

四、全球发展倡议为推动全球发展、落实联合国2030年可持续发展议程发挥重要作用。中方欢迎中非方加入“全球发展倡议之友小组”，双方将在倡议框架下持续推进农业、能源、可持续发展、交通基础设施等各领域务实合作。

五、中非方感谢中方为中非恢复和平稳定提供宝贵支持，愿成为推动落实全球安全倡议的先行者。双方将在应对气候变化、粮食安全、防灾减灾、人员安全等领域加强合作，承诺保护本国境内对方公民及机构的安全和合法权益，共同为非洲和平稳定作出积极贡献。

六、中非方高度赞赏全球文明倡议倡导尊重世界文明多样性，加强国际人文交流合作。双方愿进一步增进两国人员往来并提高便利化水平，深化教育、艺术、文化等领域合作。

七、中方坚定支持中非方成功履行中部非洲经济与货币共同体轮值主席职责。中非方愿积极推动域内国家与中方协力落实三大全球倡议，推动高质量共建“一带一路”取得更多丰硕成果。

八、双方愿以中非合作论坛新一届会议为契机，加快推动落实三大全球倡议取得新进展，为推动共筑高水平中非命运共同体不断作出新贡献。

(责编：白宇、卫嘉)