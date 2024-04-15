新华社北京4月15日电（记者曹嘉玥、董雪）日前，中老铁路国际旅客列车开行迎来一周年。外交部发言人林剑15日在例行记者会上表示，中方期待中老铁路不断跑出“加速度”，为促进地区繁荣按下“快进键”，绘就民心相通、发展相融的美丽画卷。

当日例行记者会上，有记者问：4月13日是中老铁路国际旅客列车开行一周年，当天中国西双版纳和老挝琅勃拉邦增开1对旅客列车，实现两地当日往返，很多中外游客慕名“打卡”，体验异国风情。这几天恰逢云南傣族等少数民族的“泼水节”，也是泰国、老挝、柬埔寨、缅甸等中南半岛国家的传统新年，中老铁路再次被推上网络热搜。发言人对此有何评论？

林剑表示，中老铁路是中国同中南半岛国家推进高质量共建“一带一路”、促进互联互通的龙头项目，开行两年多来，客货运量持续增长，旅客出行更加便捷，为两国经济高质量发展提供强劲动力，成为联结域内国家的重要纽带。

林剑说，中老铁路国际旅客列车联结昆明、西双版纳、琅勃拉邦、万象等名城，极大方便了旅客游览沿线人文古迹和自然景区，一年来累计开行730多列，发送旅客70万人次，吸引了来自87个国家和地区的18万余人次旅客跨境旅行。

林剑表示，经中老协商，自2024年4月13日起，逢周五、六、日、一新增开行西双版纳至琅勃拉邦间国际旅客列车1对，后期根据客流需求适时调整开行规律。“这充分说明中老铁路带火了沿线旅游产业，激发了消费新动能，推动了中老人文交流和经贸合作，真正实现了‘一线共襄，千里同好’。”

林剑说，中老是山水相连的社会主义友好邻邦、具有战略意义的命运共同体。中老铁路见证了两国命运与共、相互成就的美好故事，也为中国、老挝及邻近的东盟国家带来大开放、大开发、大发展的历史机遇。“我们期待中老铁路不断跑出‘加速度”，为促进地区繁荣按下‘快进键’，绘就民心相通、发展相融的美丽画卷。”

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