人民网讯 据阿联酋通讯社4月14日报道，阿联酋能源和基础设施部将参加4月16日至18日在阿布扎比国家展览中心举行的世界未来能源峰会。本次峰会中，该部将重点展示阿联酋在清洁能源转型和实现2050年碳中和目标方面的进展。

能源和石油事务次长谢里夫·奥拉马表示，世界未来能源峰会提供了一个推动清洁能源领域国际合作的宝贵平台。我们的参与将促进与国际伙伴交流知识和经验，共同努力实现能源多元化及气候中和。”

奥拉马说：“阿联酋致力于采纳最先进的清洁能源技术和实践。2023年，我们更新了《2050年阿联酋能源战略》，提高清洁能源在能源结构中的比例。战略目标包括到2030年能源消费效率提高至42%-45%，可再生能源份额翻倍，清洁能源装机容量从14.2吉瓦增至19.8吉瓦，占总能源结构的30%。”

“此外，阿联酋推出了《2050年国家氢能战略》，旨在建立低排放氢的生产和供应体系。该战略计划到2031年每年生产1500万吨低排放氢。”奥拉马强调，阿联酋正通过这些战略为下一代建设一个可持续的未来，确保国家在实现气候变化减缓目标上稳步前行。

(责编：燕勐、张悦)